(Bild: Philip Steffan)

Wo entstehen neue Makerspaces, welche Termine stehen an und was ist los in den Fablabs? Die Werkstattberichte mit Jugendförderung und Fahrradhacking.

Makertage, Bastelwochenden und Festivals rund um Fahrräder, Nachhaltigkeit und selbstgebaute Musikinstrumente – im September gibt es für Fans des Selbermachens zahlreiche Veranstaltungen mit Anregungen.

Förderung für Jugendprojekte

Der Wettbewerb explore unterstützt Projekte aus Offenen Werkstätten, die sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 30 Jahren richten und Interesse am Selbermachen fördern. Zwischen fünf und sieben Initiativen sollen mit jeweils bis zu 12.000 Euro gefördert werden. Dazu gibt es zwei einmalige Preisgelder für Werkstätten, die ihre Projekte besonders nachvollziehbar dokumentieren. Bewerbungsschluss ist der 20. Oktober 2018. Auf dem jährlichen Netzwerktreffen der Öffentlichen Werkstätten vom 16. bis 18. November werden die ausgewählten Projekte vorgestellt – der Verbund Offener Werkstätten organisiert den Wettbewerb, gefördert durch die Drosos Stiftung und die anstiftung.

Grünstreifen eröffnet in Magdeburg

In Magdeburg-Buckau wurde in den letzten Monaten fleißig gewerkelt, um die Mitmachwerkstatt aufzubauen. Am 29. September ist es nun soweit: Um 13 Uhr öffnet die Werkstatt des Vereins Grünstreifen im Gewerbehof Strube Center. Auf rund 100 Quadratmetern stehen dort zahlreiche Maschinen und Geräte von der Holz- und Metallbearbeitung über Lasercutter und 3D-Drucker bis hin zum Lackierraum zur Verfügung. Künftig soll die Werkstatt an vier Tagen pro Woche geöffnet sein. Wer nicht Vereinsmitglied ist, kann zwischen Tages-, Monats- und Projekttickets wählen, um die Mitmachwerkstatt zu nutzen.

Fahrräder hacken

Wer nicht zur Maker Faire Hannover kommt, kann am Wochenende vom 14. bis 16. September in Berlin an Fahrrädern basteln oder Ideen für die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur entwickeln. Dafür lädt der dritte Cyclehack ins Hardwarestudio IXDS ein. Ab Freitagabend um 18:30 Uhr geht es 48 Stunden um Radhacken. Seit 2014 gibt es Cyclehack-Veranstaltungen in der ganzen Welt, die es einfacher machen sollen, Fahrrad zu fahren.

Fablab- und Makerspace-News

Mehr Maker-Termine

Diese und weitere Termine stehen laufend aktualisiert in unserem Veranstaltungskalender. Dort könnt ihr auch eigene Termine eintragen. Orte zum Selbermachen in Eurer Nähe findet ihr in unserer Makerspace-Karte – dort sind auch die kommenden Maker Faires verzeichnet.

(hch)