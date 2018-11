(Bild: Fabmobil)

Wo entstehen neue Makerspaces, welche Termine stehen an und was ist los in den Fablabs? Die Werkstattberichte mit dem Fabmobil und 3D-Druck in Repair Cafés.

Wenn die Tage wieder kürzer werden, kann man den Abend prima in der Werkstatt verbringen – oder im Fablab, Hacker- oder Makerspace.

Fabmobil feiert Geburtstag

Seit einem Jahr fährt das Fabmobil durch die Oberlausitz: Der umgebaute Bus versorgt, ähnlich wie eine Fahrbibliothek, die Gegend mit Zugang zu 3D-Druckern, einem Lasercutter und 3D-Scanner. Neben Hardware Hacking stehen auch Virtual Reality, Upcycling und Programmierung auf dem Programm. Für die Workshops kommt der Bus zu Schulen und sozio-kulturellen Zentren im ländlichen Raum. Zum ersten Geburtstag gibt es nun einen filmischen Rückblick. Besonders die jüngeren Bastlerinnen und Bastler zeigen darin ihre Projekte: Selbst-gebaute Lampen, Kisten mit automatisch schließenden Deckeln und ein Unendlichkeitsspiegel.

Best Practices für 3D-Druck in Repair Cafés

Wie sich 3D-Druck beim Reparieren einsetzen lässt, war diesen Sommer Thema von sechs Workshops in Werkstätten und Fablabs, organisiert vom Verein Sustainable Design Center. Während die Teilnehmenden erste Erfahrungen mit Konstruktion und Druck von 3D-Dateien sammelten, trug der Verein ihre Anregungen zusammen. Als wichtig erwiesen sich verständliche Dokumentation und Beispiele sowie verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Die gibt es inzwischen zwar oft im Netz, meist allerdings auf Englisch, was oft eine Hürde ist. Auch die Verständigung von Leuten, die etwas reparieren wollen und Makern sei nicht immer einfach. Am Besten helfen könne zudem, wer einen Reparaturablauf bereits kenne.

Weitere Tipps für Repair Cafés und Werkstätten, die 3D-Druck in Reparaturen einsetzen wollen: Sie sollten speziell qualifizierte Ansprechpersonen einsetzen und eigene Blogs oder Foren zum Austausch anbieten. Studierende könnten ihr Wissen über die Arbeit mit CAD-Programmen weitergeben. Schließlich seien auch Kurse für Kinder gefragt.

Pi and More nachschauen

Nach der Pi and More ist vor der Pi and More: Gerade ist die Ausgabe 11 vorbei, da steht schon die 11½ vor der Tür. Voraussichtlich am 6. April 2019 geht es an der Hochschule Niederrhein weiter. Wer am letzten Wochenende nicht dabei war, kann die Vorträge außerdem schon auf YouTube nachschauen, darunter eine Vorstellung des Open-Source-Scanners FabScan Pi, Smarthome Hacks aus der Praxis und Datenaufzeichnung und -auswertung bei LoRaWan-Projekten.

Fablab- und Makerspace-News

Mehr Maker-Termine

Diese und weitere Termine stehen laufend aktualisiert in unserem Veranstaltungskalender. Dort könnt ihr auch eigene Termine eintragen. Orte zum Selbermachen in Eurer Nähe findet ihr in unserer Makerspace-Karte – dort sind auch die kommenden Maker Faires verzeichnet. (hch)