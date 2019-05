Werkstattberichte: Neues aus den Fablabs und der Makerszene

Gleich vier neue Hackerspaces haben gerade neu eröffnet bzw. starten noch in diesem Monat. Außerdem gibt es vom Druckerbau bis zur Gulaschprogrammiernacht wieder zahlreiche Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum.

Mini Maker Day in Berlin

Um digitale Medien in Kita und Schule geht es am 18. Mai beim Mini Maker Day vom Institut für Klax-Pädagogik. Die Konferenz dreht sich dabei um fünf Themen: Bildung im digitalen Zeitalter, Veränderungen der pädagogischen Profession, Making im Kindergarten, Pädagogik der Zukunft und Erwachsenenbildung. Dazu gibt jeweils einen Impulsvortrag und anschließend eine Podiumsdiskussion der Vortragenden. Am Nachmittag werden die Themen in Workshops vertieft und etwa Schrottbots gebaut.

Der Mini Maker Day läuft am Samstag von 9 bis 17 Uhr in der Klax-Schule in Berlin. Die Teilnahme kostet 39 Euro. Mit dem Ticket gibt es auch einen Gutschein für kostenlosen Eintritt auf der Maker Faire Berlin, die am gleichen Wochenende stattfindet.

Neues Fablab Hamm-Westfalen

Ein neues Fablab gibt es seit kurzem in Hamm-Westfalen. In der Banningstraße 15 wurde eine Etage der ehemaligen Maschinenfabrik Banning umgebaut.

Mini Maker Faire Luxembourg

Auch in Luxemburg gibt es in diesem Jahr wieder eine Mini Maker Faire. In Rosport, in der Schule "Am Bongert" öffnet sie am 19. Mai von 10 bis 18 Uhr ihre Türen. Geplant ist ein magischer Tag mit Workshops, Vorführungen und Ausstellungen. Der Eintritt ist frei. Parallel findet die Luxembourg Youth Robotics Challenge statt.

Space Café für Weltraum-Fans

Die Part Time Scientists wollen mit ihrem Rover zum Mond – und sich in ihrer neuen Veranstaltungsreihe mit Allen austauschen, die ebenfalls Interesse am Weltraum haben. Das erste Space-Café startet morgen im Berliner VW Digital: Lab.

Fablab- und Makerspace-News

Mehr Maker-Termine

Diese und weitere Termine stehen laufend aktualisiert in unserem Veranstaltungskalender. Dort könnt ihr auch eigene Termine eintragen. Orte zum Selbermachen in Eurer Nähe findet ihr in unserer Makerspace-Karte – dort sind auch die kommenden Maker Faires verzeichnet. (hch)