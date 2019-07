Werkstattberichte: Neues aus den Fablabs und der Makerszene

Wenn vielerorts die Sommerferien vor der Tür stehen, gibt es für Maker besonders viel zu tun. Zahlreiche Hackerspaces feiern derzeit ihren Geburtstag oder laden zum Sommerfest. Auch viele Maker-Camps laden groß und klein zum Basteln ein.

Machine Learning in der Schule

Bei der Vermittlung von Machine Learning im Unterricht hilft eine neue Handreichung. Die Unterrichtseinheiten sind in vier Module gegliedert, die sich neben dem der Frage "Wie funktioniert Machine Learning" auch mit dem Einsatz im Alltag und gesellschaftlicher Verantwortung beschäftigen. Dazu gibt es 80 Seiten vorbereitete Material- und Arbeitsblätter sowie ein Glossar mit wichtigen Begriffen. Die Broschüre von Julia Kleeberger, Natalia Prost und Helena Sternkopf kann kostenlos heruntergeladen werden. Sie ist Teil der Materialienreihe "Medien in die Schule" der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia (FSM) und der Google Zukunftswerkstatt, in Kooperation mit der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen.

Jugend Hackt startet Labs und Freundeskreis

Ab dem 13. Juli starten die neuen Jugend-Hackt-Labs im Verstehbahnhof Fürstenberg und Verschwörhaus Ulm – regelmäßige Angebote für Kinder und Jugendliche, vom Feinstaubsensor-Workshop über Game Jams bis hin zu Offenen Tüftelnachmittagen. Um die Hackathon-Event-Reihe langfristig zu unterstützen, gibt es jetzt außerdem einen Freundeskreis, in dem auch Erwachsene und Unternehmen Mitglied werden können.

Einsteiger-Kurs Slackware

Wer einen alten Rechner herumstehen hat und darauf den Tiefeneinstieg in Linux wagen möchte, wird vielleicht bei der ältesten noch aktiven Distribution Slackware fündig. Diese setzt auf Systemstabilität und möglichst einfach gehaltenes Systemdesign. Hilfestellung gibt ein kostenloser neuer Online-Kurs des schweizerischen Vereins Faircomputer. In sechs Kapiteln geht es von der Installation über erste Schritte und die Konfiguration der Oberfläche – bis hin zum Kompilieren des eigenen Kernels. Über den Verein sind auch gebrauchte Laptops zu beziehen.

Jetzt bewerben für Woche der Umwelt 2020

Im kommenden Sommer lädt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Kooperation mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) zur "Woche der Umwelt". Am 9. und 10. Juni 2020 sollen im Schloss Bellevue Projekte gezeigt werden, die Umweltschutz und Nachhaltigkeit voranbringen. Mitmachen können Vereine, Verbände, Forschungsinstitute und Unternehmen. Bewerbungsschluss ist der 31. Juli 2019.

Hackuarium untersucht DNA-Schäden

Das schweizerische Biohacking-Lab Hackuarium hat seine neuen Räume mit einem Workshop zu Schäden am Erbgut eingeweiht. Dabei wird in den Zellen aus Wangen-Abstrichen nach Chromosomen-Fragmenten, den Mikronuklei, gesucht. Diese sind oft ein Zeichen von chromosomaler Instabilität.

Fablab- und Makerspace-News

Mehr Maker-Termine

Diese und weitere Termine stehen laufend aktualisiert in unserem Veranstaltungskalender. Dort könnt Ihr auch eigene Termine eintragen. Orte zum Selbermachen in Eurer Nähe findet ihr in unserer Makerspace-Karte – dort sind auch die kommenden Maker Faires verzeichnet. (hch)