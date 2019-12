Werkstattberichte: Neues aus den Fablabs und der Makerszene

"Hat da nicht neulich erst eine Werkstatt eröffnet?" Für Antworten auf solche Fragen und mehr Übersicht gibt es jetzt eine Themenseite mit den monatlichen Werkstattberichten von Make. Zum Abschluss des Jahres blicken wir auf die neuen Projekte des Verbunds Offener Werkstätten und freuen uns über drei neue Makerspaces.

Projekte aus dem Verbund Offener Werkstätten

Einmal im Jahr lädt der Verbund der Offenen Werkstätten (VOW) seine Mitglieder zum Netzwerktreffen, um sich auszutauschen und neue Projekte zu starten. Als Tagungsort diente in diesem Jahr das Sandershaus in Kassel, das Werkstatt, Bar, Hostel und Räume für Geflüchtete vereint. Dort wurden gleich mehrere Projekte vorgestellt, an denen Interessierte mitarbeiten können.

"Reparieren verbindet" heißt das Projekt, das an "3D-Druck & Reparatur" anschließt. In dessen Verlauf waren Möglichkeiten für den Einsatz von 3D-Druck in Repair Cafés untersucht worden. Die Ergebnisse sollen jetzt in sechs Workshops in verschiedenen Werkstätten in der Praxis erprobt und vertieft werden. Außerdem soll das Projekt die Entstehung und Vernetzung von Gruppen fördern, die 3D-Druck in der Reparatur einsetzen.

Künftig wollen die VOW-Mitglieder auch ein eigenes Weiterbildungsprogramm entwickeln, das sich auf die Vermittlung von Didaktik-Kenntnisse konzentrieren soll. Als erster Schritt ist eine Bestandsaufnahme der Anleitungspraxis in Werkstätten und vorhandener Materialien zur Weiterbildung geplant. Schließlich unterstützt der Verbund die Entwicklung eines Open-Source-Zugangssystem. Es soll flexibel auf die Bedürfnisse verschiedener Werkstätten angepasst werden können und die Möglichkeit zur Abrechnung von Maschinennutzung bieten. Wer sich für eine der Initiativen interessiert und mitarbeiten möchte, findet auf den Projektseiten jeweils Kontaktadressen.

Neuer Makerspaces in Löbau und Minden

Ende November eröffnete die Digitalwerkstatt LöbauLebt in der Bahnhofstr. 26 in Löbau ihren neuen Makerspace Geistesblitz. Ein halbes Jahr hatten Jugendliche zuvor die Einrichtung geplant und umgesetzt. Als erste Veranstaltungen sind im Dezember Workshops zum Einstieg in den 3D-Druck und die Trickfilmerstellung geplant. Jeden Mittwochnachmittag ist der Makerspace von 15 bis 17 Uhr für Schülerinnen und Schüler geöffnet.

Auch in Minden schreiten die Arbeiten für einen Makerspace voran. Am 27. November wurde zunächst ein Verein gegründet. Auch eine weitere Hürde ist bereits genommen, denn geeignete Räumlichkeiten hat der Verein schon gefunden.

Aufgepasst in Mecklenburg-Vorpommern: Seit kurzem wird hier am Makerspace Greifswald gearbeitet. Im Dezember gibt es am Dienstag den 10. noch einen Kennenlern-Abend und am Samstag den 14. einen Tag der offenen Werkstatt.

Fablab- und Makerspace-News

