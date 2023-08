38.000 US-Dollar für 100 Jahre: Eine Domain fürs Leben

Das US-Unternehmen Automattic, den meisten bekannt für seine Blogsoftware Wordpress, scheint ein unerschütterliches Vertrauen in die Zukunft des ja noch längst nicht 100-jährigen Internets und des eigenen Unternehmens zu haben. Der "100-Year-Plan", mit dem jeder sein "Online-Erbe" schützen könnte, kostet "schlappe" 38.000 US-Dollar – zumindest wenn man zugunsten des Anbieters eine ordentliche Inflationsrate mit einberechnet. Dafür gibt es aber auch 100 Jahre lang ein Wordpress-Blog, 24/7-Service, Backups und natürlich die Domain selbst – ein großes, ja, geradezu ein Jahrhundert-Versprechen.

Anzeige

WTF Das Internet ist voll von heißen IT-News und abgestandenem Pr0n. Dazwischen finden sich auch immer wieder Perlen, die zu schade sind für /dev/null. Mehr WTF-Meldungen

Für den Schachverein Erkenschwick 1923 hätte sie sich vielleicht gerechnet: Jeden einzelnen Tag der 100-Jahres-Flatrate für eine Internetdomain hätte der Verein schon nutzen können. Abgesehen vom Preis wäre das vielleicht ein schlauer Schachzug gewesen. Allein: Als die Erkenschwicker das erste Mal ihre Schachbretter aufstellten, gab es noch gar kein Internet.

Wie die Rollen in der Wüste

100 Jahre – das ist mehr als die weltweit durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen. Die lag nämlich im Jahr 2021 bei 71,4 Jahren. So alt wird nicht mal ein Elefant. In technologischen Maßstäben ist das gefühlt gar ein Jahrtausend: Erinnert sich zum Beispiel noch jemand an die damalige Internetsuchmaschine Altavista? Hundert Jahre her? Nicht ganz. Aber die gab es gerade mal knapp 18 Jahre, zwischen 1995 und 2013.

Nun gut, großes Vertrauen hatten schon einige in der Menschheitsgeschichte: Diejenigen, die in einer Felshöhle am Toten Meer die Jesajarollen vor 2000 Jahren einlagerten, dachten vermutlich ähnlich wie jene, die im Jahr 2023 für den Preis eines Mittelklassewagens eine Domain fürs Leben kaufen. Dumm nur, wenn in 100 Jahren gar keiner mehr das geschriebene Wort eines Blogs lesen möchte – schon heute wandern die Leute ja immer mehr in Richtung YouTube und Podcasts. Dereinst werden dann künftige Generationen diese 100-Jahr-Domains wie heutige Kinder die gute alte Musikkassette betrachten. Wofür war das nochmal gut?

Schon mal vormerken

Anzeige

Wer sich trotzdem von dem PR-Stunt angesprochen fühlt und zuschlägt, sollte zumindest nicht vergessen, eine Erinnerung für die Erneuerung der Domain anzulegen. Nicht, dass der kostbare Domainname dann noch verloren geht. Übrigens besser ein paar Tage vorher: Der 28. August 2123 ist ein Samstag.

(mki)