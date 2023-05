40 Jahre c't: Wir feiern Geburtstag

Liebe Leserinnen und Leser,

mit diesem Heft feiern wir den 40. Geburtstag von c’t. Bei runden Jubiläen schwelgt man in Erinnerungen an die gute alte Zeit. Dem können zwar auch wir nicht ganz widerstehen, aber der Fokus der meisten Artikel liegt auf dem Hier und Heute; einige beschäftigen sich mit der Zukunft.

Hier und heute muss sich Journalismus das Vertrauen der Leser immer wieder neu verdienen. Deshalb nutzen wir diese Gelegenheit, um Transparenz zu schaffen. Die große Mannschaft hinter c’t stellt sich vor (aber ohne Babyfotos). Wir zeigen unsere Testräume, legen offen, wie wir arbeiten und wie wir immer wieder Skandale aufdecken. Auch in Zeiten bezahlter Influencer und KI-generierter Newsfeeds können Sie sich auf das, was in c’t steht, noch genauso verlassen wie vor 40 Jahren.

Sie finden in unserem Jubiläumsheft c't 12/2023 aber auch praktische Empfehlungen: Redakteure stellen ihre liebsten Gadgets und Software-Tools vor. Außerdem entführen wir Sie in die Zeit der Assemblerprogrammierung – samt aktuellem Beispiel. Sie erfahren, was Sie außer dem gedruckten Heft heute noch so alles von c’t bekommen: digitale Artikel, Podcasts, Videos, Newsletter und vieles mehr.

Und schließlich kommt die Unterhaltung hier nicht zu kurz, etwa wenn Seekfreeze unseren YouTube-Channel c’t 3003 in der Zukunft besucht.

Herzlichen Dank für Ihre Treue, viel Spaß beim Lesen wünscht

(ad)