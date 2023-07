Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast: 10 Milliarden Subventionen für Intel

Europa ist in den vergangenen Jahrzehnten bei der Chipfertigung weit zurückgefallen. Das will die EU mit viel Steuergeld ändern: Für den Bau von zwei sogenannten „Fabs“ bei Magdeburg hat Intel angeblich 9,9 Milliarden Euro an Subventionen ausgehandelt. Das entspricht rund 30 Prozent der gesamten Investitionssumme, die 30 Milliarden Euro beträgt – und laut Kritikern etwa 1 Million Euro pro künftigem Intel-Arbeitsplatz in Magdeburg.

Zehn Milliarden Euro sind zweifelsohne viel Geld – aber was wären die Alternativen? Darüber sprechen Mark Mantel, Florian Müssig und Christof Windeck von heise online und c’t in Folge 2023/14 von „Bit-Rauschen: Der Prozessor-Podcast von c’t“.

Podcast Bit-Rauschen, Folge 2023/14 :

Heft-Kolumne Bit-Rauschen aus c't 16/2023: Intel investiert weitere Milliarden, x86-CPUs mit KI

Intel-CEO Pat Gelsinger einigt sich mit Kanzler Scholz und kündigt weitere Chipwerke in Polen und Israel an. AMD und Intel bauen KI-Beschleuniger in neue Prozessoren. Bei offener Firmware gibt es Widersprüche.

