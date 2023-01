Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast: CES-Ausblick 2023

Alle Jahre wieder in der IT-Branche: Auf Weihnachten und Silvester folgt die CES in Las Vegas. AMD, Intel und Co. nutzen das „Tech Event“ gerne zur Ankündigung neuer Chips.

In diesem Jahr erwarten wir eine besonders große Anzahl neuer Mobilprozessoren wie Ryzen 7035, Ryzen 7040 und Ryzen 7045. Intel kontert mit mobilen „Raptor Lake“-Versionen wie Core i-13000H, Core i-13000HX, Core i-1300P und Core i-1300U.

Es stehen aber auch neue CPUs für Desktop-PCs an, nämlich die „Vernunftversionen“ von AMD Ryzen 7000 und Intel Core i-13000 der 65-Watt-Klasse.

Florian Müssig (links) und Christof Windeck

Über die vielen neuen Prozessoren und auch neue Notebooks sprechen Florian Müssig und Christof Windeck von c’t in der Folge 2023/1 von „Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast von c’t“.

Podcast Bit-Rauschen, Folge 2023/1 :

Heft-Kolumne Bit-Rauschen aus c't 2/2023: Viele neue x86-Prozessoren, 2D-Halbleiter und weniger CEO-Boni

Auf der IT-Messe CES werden AMD und Intel zahlreiche CPU-Neuheiten verkünden, vor allem für Notebooks.

