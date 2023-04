Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast: Chip-Fabriken in Deutschland 2023

Im Dezember 2020 packte die Europäische Union die Chip-Bazooka aus: 43 Milliarden Euro Subventionen sollen den Aufbau einer leistungsfähigen Halbleiterbranche fördern. Nun haben wir 2023 und der „EU Chips Act“ ist noch immer nicht beschlossen. Das US-Vorbild, der Chips Act, trägt schon mehr Früchte – und auch Taiwan, Südkorea, China und Japan schaufeln Milliarden in Chip-Fabs.

Wie ist die aktuelle Situation der deutschen und europäischen Chiphersteller? Immerhin sitzt mit Infineon eine der zehn größten Chipfirmen der Welt in Deutschland, in Dresden und Irland stehen große Fabs von Globalfoundries und Intel. Intel plant eine Riesen-Fab in Magdeburg und auch Infineon, Bosch, Vishay, Wolfspeed bauen neue Fabs. Laut Spekulationen kommt sogar die weltweit führende Chipschmiede (Foundry) TSMC nach Dresden.

Mark Mantel (links) und Christof Windeck

Über die aktuelle Situation der hiesigen Chipfirmen und die bisher bekannten Pläne sprechen heise-online-Redakteur Mark Mantel und Christof Windeck von c’t in Folge 2023/8 von „Bit-Rauschen: Der Prozessor-Podcast von c’t“.

