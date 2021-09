Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast: Das kann RISC-V

RISC-V ist eine offene CPU-Befehlssatzarchitektur, die viele Hoffnungen weckt: Prozessoren mit neuen Funktionen, offengelegte Chip-Schaltpläne, geringere Lizenzgebühren, keine Altlasten. Eine Stellenausschreibung von Apple für RISC-V-Softwareentwickler sorgte für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Wie ist der Stand bei RISC-V? Was hat die Technik mit der Acorn RISC Machine alias ARM zu tun und was will Apple damit anfangen? Darüber sprechen die c’t-Redakteure Carsten Spille und Christof Windeck in der Ausgabe 2021/19 von "Bit-Rauschen: Der Prozessor-Podcast von c’t".

Podcast Bit-Rauschen, Folge 2021/19 :

Heft-Kolumne Bit-Rauschen aus c't 21/2021: Apple bastelt an RISC-V und Ärger um Windows 11

Apple programmiert für RISC-V, Chipschmieden investieren Hunderte Milliarden Euro. Und Microsoft ärgert Besitzer von gar nicht so alten Ryzen-Rechnern.

