Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast: Die Chipkrise und die europäische Politik

Seit fast zwei Jahren schadet die Chipkrise der Wirtschaft. Nach dem Vorbild der USA plant auch die EU einen "European Chips Act", der Investitionen von über 100 Milliarden Euro anschieben soll.

Was können diese Subventionen in der EU und in Deutschland bewirken? Welche Risiken sind damit verbunden? In welchen Zeiträumen könnten EU-Gelder gegen Chipmangel wirken? Welche Chips benötigen europäische Firmen genau? Und helfen neue Chip-Fabs alleine, oder bräuchte es nicht auch mehr Zulieferer?

Jan-Peter Kleinhans von der Stiftung Neue Verantwortung (Bild: Stiftung Neue Verantwortung/Sebastian Heise)

Über (nicht nur) diese Fragen spricht c’t-Redakteur Christof Windeck mit einem Experten: Jan-Peter Kleinhans ist Projektleiter "Technologie und Geopolitik" bei der Stiftung Neue Verantwortung (SNV), einem ThinkTank für digitale Technologien, Politik und Gesellschaft aus Berlin (Jan Peter Kleinhans bei Twitter: @JPKleinhans).

