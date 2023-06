Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast: Die Neuheiten der Computex 2023

Eigentlich befindet sich der PC-Markt im Formtief, doch Aussteller und Besucher der taiwanischen Computermesse Computex gaben sich optimistisch. Mit rund 1100 Ausstellern und mehr als 47.000 Besuchern ist die Computex nach der traditionell im Januar in Las Vegas veranstalteten CES das zweitgrößte globale IT-Event.

Auch in Taipeh stand die KI im Vordergrund, verkörpert in der Person von Nvidia-Chef Jensen Huang: Er stammt aus Taiwan und der Börsenwert seiner Firma kratzt an der 1-Billion-Dollar-Grenze. Dabei geht es vor allem um KI für Rechenzentren.

KI-Beschleuniger ziehen aber auch in kommende Notebooks mit Prozessoren von AMD und Intel ein. Außerdem spielten auf der Computex 2023 neue Mittelklasse-Grafikkarten eine Rolle. Wie immer gibt es neue Komponenten wie Mainboards, Prozessoren, SSDs und Netzteile.

Über die Trends der Computex sprechen heise-online-Redakteur Mark Mantel und Christof Windeck von c’t in Folge 2023/12 von "Bit-Rauschen: Der Prozessor-Podcast von c’t".

Podcast Bit-Rauschen, Folge 2023/12 :

Heft-Kolumne Bit-Rauschen aus c't 14/2023: RISC-V-Beschleuniger, Umweltferkel Chipfertigung

Bei der europäischen Chipentwicklung gibt es kleine Erfolge, etwa bei einem KI-Beschleuniger mit RISC-V-Technik.

