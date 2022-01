Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast: Diese Chips werden 2022 wichtig

Die Messe CES in Las Vegas eröffnet auch 2022 den jährlichen Reigen an Veranstaltungen, auf denen neue Prozessoren, Grafikkarten, Rechenbeschleuniger und Supercomputer präsentiert werden. AMD Ryzen 6000U, 6000H und Intel Core i-12000H wurden auf der CES bereits angekündigt. Was noch zu erwarten ist im Verlauf des Jahres, darüber sprechen die c’t-Redakteure Carsten Spille und Christof Windeck in der Ausgabe 2022/1 von "Bit-Rauschen: Der Prozessor-Podcast von c’t".

Heft-Kolumne Bit-Rauschen XL aus c't 2/2022: Der Ausblick aufs Prozessorjahr 2022

Bald kündigen AMD und Intel neue Mobil-CPUs an, AMD bringt den Ryzen mit Mega-Cache. Später 2022 kommen neue Prozessorgenerationen für Desktop-PCs und Server.

