Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast: Netzteilstandard ATX 3.0 - was ändert sich?

Mit unangenehm hohem Stromverbrauch fallen manche neue Prozessoren auf. In den letzten Wochen sind beispielsweise der Prozessor Intel Core i9-12900KS und die High-End-Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 3090 Ti in den Handel gekommen. Die hohe Leistungsaufnahme wurde nicht nur von uns kritisiert. Zwar bietet die neue Hardware mehr Performance als Vorgänger, doch absolut ist die Maximalleistungsaufnahme in den letzten Jahren gewachsen.

Dadurch steigen die Anforderungen an die PC-Netzteile, die für Grafikkarten und Prozessoren jeweils mehrere Hundert Watt liefern müssen. Vor kurzem hat Intel deshalb die Netzteilspezifikation ATX 3.0 vorgelegt, die unter anderem einen neuen Stromstecker für Grafikkarten bringt, der bis zu 600 Watt liefert.

Ob sich ATX-3.0-Netzteile durchsetzen werden, und wie sich die Leistungsaufnahme bei kommenden Hardware-Generationen weiter entwickelt, besprechen Heise-online-Redakteur Mark Mantel und c't-Redakteur Christian Hirsch in der Ausgabe 2022/08 von "Bit-Rauschen: Der Prozessor-Podcast von c’t".

Podcast Bit-Rauschen, Folge 2022/08

Heft-Kolumne Bit-Rauschen aus c't 9/2022: Nvidia Hopper, Lieferschwierigkeiten und Maschienenmangel

Nvidia läutet einen Generationswechsel bei GPU (Graphics Processing Units) ein. Viele Komponenten sind schlecht lieferbar, dennoch sinken die Grafikkarten-Preise.

