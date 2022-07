Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast: Riesenmaschine für die EUV-Lithografie

Die feinsten Strukturen aktueller Prozessoren, Smartphone- und Grafikchips messen weniger als 10 Nanometer. Bei der Fertigung solcher Chips kommen Lithografiemaschinen zum Einsatz, die mit kurzwelligem Licht aus dem extremen ultravioletten (EUV-)Spektrum arbeiten – fast schon Röntgenstrahlung.

Das EUV-Lithografiesystem ASML TwinScan NXE3400 (Bild: ASML)

EUV-Lithografiesysteme kann bisher als einzige Firma weltweit ASML aus den Niederlanden fertigen. In den 200 Tonnen schweren und 150 Millionen Euro teuren Maschinen stecken auch viele Teile aus Deutschland, darunter die Lichtquelle von Trumpf, Zeiss und dem Fraunhofer IOF. Alleine im Anregungslaser stecken 450.000 Bauteile.

Weshalb dieser extreme Aufwand nötig ist, wie die unglaublich komplizierte Lichtquelle arbeitet und weshalb die nächste "High NA"-Generation der EUV-Maschinen noch teurer und größer wird, darüber sprechen Carsten Spille und Christof Windeck in Foge 2022/14 von "Bit-Rauschen: Der Prozessor-Podcast von c’t".

Podcast Bit-Rauschen, Folge 2022/14 :

Lesen Sie mehr über EUV-Lithografie in c’t 15/22, S. 142:

Heft-Kolumne Bit-Rauschen aus c't 15/2022: Chip-Rekordinvestitionen, Intel-4-Technik, AMD Zen 4

Zwar stecken die EU und die USA schon Milliarden in Chipfabriken, aber in Taiwan und Korea fließt noch mehr Geld. Intel kündigt kommende Fertigungstechnik an.

