Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast: Wie Intel seine Probleme lösen will

Der ehemalige Chip-Branchenprimus Intel steckt in großen Schwierigkeiten. Zunächst gab es jahrelange Verzögerungen bei der Halbleiter-Fertigungstechnik, dann verspätete sich der wichtige Serverprozessor Xeon-SP Gen 4. Nun rauscht der PC-Markt in Rekordgeschwindigkeit in die Tiefe und die schrumpfende Nachfrage führt zu operativem Verlust.

Zwischenzeitlich wechselte Intel den Chef aus, seit zwei Jahren führt Pat Gelsinger das Unternehmen. Gelsinger krempelt das Unternehmen um und will es zu einem führenden Auftragsfertiger machen, um mehr Geld für die teure Entwicklung kommender Fertigungstechnik reinzuholen. Aber auch mit besseren Prozessoren will Intel bis 2025 wieder an die Spitze kommen – also spätestens in zwei Jahren.

In Folge 2023/3 von "Bit-Rauschen: der Prozessor-Podcast von c’t" diskutieren die c’t-Redakteure Carsten Spille, Christian Hirsch und Christof Windeck über Intels Zukunftspläne und die aktuelle Situation. Sie bewerten Chancen und Risiken der sehr ambitionierten Intel-Projekte.

Podcast Bit-Rauschen, Folge 2023/3:

Heft-Kolumne Bit-Rauschen aus c't 4/2023: Intel spart, (Un-)Vernunftprozessoren, UEFI-Löcher

Intels Führungsriege baut ihre Firma weiter um. AMD und Intel bringen deutlich effizientere PC-Prozessoren auf den Markt, letztere auch einen 6-GHz-Hitzkopf.

