Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast: Woran Halbleiter sterben

Halbleiterbauelemente können zwar sehr lange zuverlässig funktionieren, aber nichts ist von Dauer. Bei manchen Chips ist klar, dass sie verschleißen: etwa NAND-Flash-Speicher in SSDs, USB-Sticks und Kamera-Speicherkarten oder auch LEDs in Leuchtmitteln. Doch auch Prozessoren altern. Sie sind üblicherweise jedoch so ausgelegt, dass sie länger durchhalten als sich das damit bestückte Gerät sinnvoll nutzen lässt.

Logikchips wie CPUs und GPUs sind empfindlich gegen Überspannungen, etwa elektrostatische Entladungen (ESD). Außerdem müssen ihre Gehäuse etwa für Beanspruchung durch Temperaturwechsel ausgelegt sein. Aber es gibt auch Effekte wie Elektromigration und Hot Carrier Injection, die dazu führen, dass der Chip nach einer Weile seine Arbeitsweise verändert oder ausfällt.

Über das komplexe Thema Chip-Alterung sprechen die c't-Redakteure Carsten Spille und Christof Windeck in Folge 2023/16 von "Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast von c't".

Podcast Bit-Rauschen, Folge 2023/16 :

Zum Nachlesen zu diesem Thema bei heise+ (für Abonnenten):

Heft-Kolumne Bit-Rauschen aus c't 18/2023: EU-Chips-Act eingetütet, Intel streicht und Samsung will überholen

Fördergelder können fließen, Intel will schrumpfen und Samsung soll beim "3-Nanometer"-Prozess den Chipprimus TSMC bei einer wichtigen Metrik überholt haben.

