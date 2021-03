Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast von c’t: Intels "Rocket Lake" legt los

Intels neuer Prozessor Core i-11000 alias Rocket Lake ist eine Art Wolpertinger: Intel fertigt ihn zwar immer noch mit 14-Nanometer-Strukturen, aber seine Rechenkerne und seine Xe-GPU wurden eigentlich für 10-Nanometer-Prozessoren entwickelt. Unter anderem deshalb hat er höchstens acht Kerne statt bis zu zehn wie sein Vorgänger Core i-10000 (Comet Lake).

Neu ist bei Rocket Lake aber etwa auch PCI Express 4.0 – alle bisherigen Desktop-PC-Prozessoren von Intel konnten höchstens PCIe 3.0, auch da waren die starken AMD Ryzen mit bis zu 16 Kernen davongezogen.

Für wen lohnen sich also die Intel-Neulinge? Der c’t-Redakteur Christian Hirsch hat sie getestet und spricht darüber mit Teamkollege Christof Windeck in der sechsten Ausgabe 2021/06 von "Bit-Rauschen: Der Prozessor-Podcast von c’t".

