Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast von c’t: Starke Notebook-ARMe & Intel-Grafik

In der zweiten Ausgabe 2021/02 von "Bit-Rauschen: Der Prozessor-Podcast von c’t" spricht Christof Windeck mit Carsten Spille über Notebook-Prozessoren mit ARM-Kernen, die Qualcomm vermutlich vorbereitet. Denn Qualcomm hat die Firma Nuvia gekauft, die wesentliche Entwickler der ARM-Chips von Apple gegründet hatten.

Außerdem hat Intel endlich die lange angekündigte Grafikkarte "DG1" mit dem Grafikprozessor "Xe LP" auf den Markt gebracht. Doch die DG1 hat einige Einschränkungen. Macht Intel trotzdem bald Nvidia und AMD Konkurrenz?

Episode 2021/02 :

