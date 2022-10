Bürgerrechte, Sklaverei, Ada Lovelace: Welche Bücher-Themen US-Schulen verbieten

Programmierende Mädchen – wer könnte etwas dagegen haben? Konservative US-Eltern offenbar. Ihnen gelang es zumindest zeitweise, die ersten vier Bände der Buchreihe "Girls Who Code" aus den Klassenräumen des Central York School District in Pennsylvania verbannen zu lassen. Die Serie stammt von einer gleichnamigen Non-Profit-Organisation, die sich für die Chancengleichheit von jungen Mädchen überall auf der Welt einsetzt.

Wellen schlug die Geschichte, als der Schriftstellerverbands PEN die Serie kürzlich in seinem "Index of School Book Bans" auflistete. Der Hintergrund ist ziemlich verworren und beim Tech-Portal gizmodo nachzulesen. Mittlerweile ist das Verbot – auch wegen des großen öffentlichen Aufschreis – wieder aufgehoben. Doch auch ohne "Girls who Code" umfasst die PEN-Liste immer noch mehr als 2.500 Einträge. Manche davon sind unfassbar.

Einige Beispiele der verbannten Bücher:

Margaret Atwood: The Handmaid's Tale ("Der Report der Magd")

Dystopie über eine Diktatur der religiösen Rechte; 1990 von Volker Schlöndorff verfilmt, Vorlage für die aktuelle MGM-Serie (in Deutschland etwa bei Amazon Prime)

zeitweise verbannt, Florida

Dinah Brown: Who Is Malala Yousafzai?

Biografie der Friedensnobelpreisträgerin von 2014

verbannt aus dem Unterricht, Pennsylvania

Kathleen Connors: The Life of Rosa Parks

Biografie der vielfach ausgezeichneten Ikone der US-Bürgerrechtsbewegung

zeitweise verbannt, Florida

Khaled Hosseini: The Kite Runner ("Drachenläufer")

Roman über eine Kindheit in Afghanistan, 2007 verfilmt und mit dem Golden Globe ausgezeichnet

zeitweise verbannt, Florida

Aldous Huxley: Brave New World ("Schöne neue Welt")

Klassiker der Science Fiction

verbannt aus Unterricht und Schulbüchereien, Florida

John Irving: The Cider House Rules ("Gottes Werk & Teufels Beitrag")

Roman über einen Abtreibungsarzt, Verfilmung 2000 mehrfach Oscar-prämiert

zeitweise verbannt, Texas

Stephen King: Elevation ("Erhebung")

Novelle über ein lesbisches Paar in einer feindlichen Gesellschaft

zeitweise verbannt, Tennessee

Harper Lee: To Kill a Mockingbird ("Wer die Nachtigall stört")

Roman über Rassismus in den USA, 1961 mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet, Verfilmung 1962 mehrfach Oscar-prämiert

zeitweise verbannt, Tennessee

Bob Marley: Get Up, Stand Up

Reggae-Klassiker

verbannt aus dem Unterricht, Pennsylvania

Wynton Marsalis: Squeak, Rumble, Whomp! Whomp! Whomp!

Musik-Bilderbuch des berühmten Jazz-Trompeters für Kinder

verbannt aus dem Unterricht, Pennsylvania

Brad Meltzer: I am Martin Luther King, Jr.

Bilderbuch über den berühmten Bürgerrechtler

verbannt aus dem Unterricht, Pennsylvania

Stephenie Meyer: Eclipse ("Bis(s) zum Abendrot")

Vampir-Jugendroman der Twilight-Serie, 2010 verfilmt

verbannt aus Schulbibliotheken, Oklahoma

Alan Moore: V for Vendetta ("V wie Vendetta")