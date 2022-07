Bürokratie: Mit analoger Wucht

Normalerweise verteilt sich amtlicher Papierkram gleichmäßig über das gesamte Leben. "Von der Wiege bis zur Bahre: Formulare, Formulare", sagt der Volksmund. Muss man aber wie meine Mitbewohnerin Olga aus der Ukraine flüchten und kommt unvorbereitet in Deutschland an, trifft einen die deutsche Bürokratie unvermittelt mit voller Wucht. Analog, versteht sich.

So sitze ich mit Olga und ihrer achtköpfigen Familie seit Wochen allabendlich am Küchentisch, wo wir gemeinsam über den eingetrudelten Behördenschreiben und Formularen brüten. Immer wieder staunt die Ukrainerin, wie wenig fortgeschritten die Digitalisierung in der deutschen Bürokratie ist. Vom Aufenthaltstitel bis zur Schulaufnahme – kein Formular lässt sich ohne Weiteres am PC ausfüllen. Maschinenlesbarkeit – eine Grundvoraussetzung, um schnell mal zu übersetzen – völlige Fehlanzeige. Längst eingemottete Gerätschaften wie Drucker, Scanner und Faxgerät (sic!) erhalten ein zweites Leben.

Den Fragebogen zur Einschulungsuntersuchung schickte die Schulbehörde immerhin per Mail; aber jede der zwei Seiten als einzelne Bilddatei, abfotografiert vom Papier und um 90 Grad verdreht. Eine PC-taugliche Version könne man nicht bereitstellen, weil man das Formular in einer "Verwendergemeinschaft" einheitlich nutzen müsse. Peinlich vor den Geflüchteten, die aus ihrer vom Krieg gezeichneten Heimat immerhin ein digitales Impfzeugnis für den Hund mitbringen konnten.

Dabei hatte das Auswärtige Amt schon vor vielen Jahren einen innovativen Ansatz zum Ausfüllen und Übermitteln von Visa-Anträgen entwickelt: Über ein Online-Formular erzeugt man einen XML-Datensatz, der sich lokal abspeichern und jederzeit wieder einlesen lässt. Der Anwender behält seine Daten, ihr Schutz ist gewährt. Beim nächsten Antrag liest er den Satz einfach wieder ein und aktualisiert ihn, wo nötig. Doch diese einfache und datenschutzfreundliche Lösung wurde von den anderen Behörden ignoriert. Und so kritzle ich mit Olga und ihrer Familie fleißig zum hundertsten Male persönliche Angaben auf deutsches Behördenpapier.

(tig)