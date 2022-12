Cell Broadcast am Warntag: Frank-Walters mächtige Message an die Kaffeemaschine

Der bundesweite Warntag war dieses Jahr auch ein Schautag der unglaublichen Potenziale, die in unserer Alltagstechnik stecken. Während auf sozialen Netzwerken und in den Massenmedien nur darauf spekuliert wurde, ob auch alle Smartphones die erste Warnung per Cell Broadcast empfangen – was sie teilweise natürlich Deutschland-typisch nicht taten –, spielen sich die wahren Sensationen im Verborgenen ab. Wir klären an dieser Stelle auf.

So offenbarte ein Twitter-User, dass sogar die Kaffeemaschine in seinem Büro vor der drohenden Gefahr warnte. Das muss also dieses Smart Home sein, von dem alle sprechen. Das Internet der Dinge, in dem alles mit allem verbunden ist. Und womöglich ist das erst der Anfang. Was kommt als Nächstes? Vermutlich wird in den Produktionsstätten in Fernost schon an Toastern mit integriertem Mobilfunkmodul geschraubt, die beim Cell-Broadcast-Alarm den Toast mit einer in den Teig eingebrannten Sirene ausspucken. Der smarte Kühlschrank blinkt mit seiner Lampe im Inneren SOS, wenn der gewarnte Nutzer gerade einen Blick hineinwirft. Und der Wasserkocher pfeift im Hintergrund einen Sirenenton.

Doch damit nicht genug: Niemand Geringeres als Frank-Walter Steinmeier kümmert sich offenbar künftig persönlich darum, dass in deutschen Küchen ordentlich gewarnt wird. Was der Bundespräsident nicht an die große (Warn-)Glocke hängen wollte, offenbarten jetzt bereits einige Überschriften der Cell-Broadcast-Nachrichten. Von einer "Presidential Message" war zum Beispiel auf der Kaffeemaschine die Rede. Auf anderen Geräten war es eine Benachrichtigung des Präsidenten, die mit lautem Tuten auf sich aufmerksam machte.

WTF Das Internet ist voll von heißen IT-News und abgestandenem Pr0n. Dazwischen finden sich auch immer wieder Perlen, die zu schade sind für /dev/null. Mehr WTF-Meldungen

Am nächsten Warntag muss also keinem mehr bange sein um die Güte unseres Zivilschutzes. Oder anders gesagt: Mr. President, we have a situation, sir.

(mki)