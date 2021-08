Kommentar: Bei Modernas Corona-Impfstoff ist weniger mehr

Eine Pandemie muss weltweit betrachtet werden. Menschen sterben. Täglich. Zu Tausenden.

Dass wir uns in Deutschland Gedanken darüber machen, wie wir unsere Impfdosen kurz vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums in die Oberarme derjenigen injiziert bekommen, die zu träge oder zu ignorant sind, um sich vor dem tödlichen SARS-CoV-2-Virus zu schützen, täuscht darüber hinweg, dass es global gesehen an Impfstoffen mangelt.

Studien belegen inzwischen, dass mRNA-Impfstoffe eine sehr langlebige und robuste Immunantwort erzeugen. Eine neue Auswertung der Zulassungsstudie des Moderna-Impfstoffes hat nun sogar gezeigt, dass ein Viertel der derzeit verimpften Dosis ausreicht, um Menschen vor COVID-19 zu schützen: 25 statt 100 Mikrogramm in zwei Gaben.

Ein Kommentar von Jo Schilling

»Menschenleben mussten gerettet werden, da kann man nicht lange herumoptimieren.« Jo Schilling, TR-Redakteurin, bezweifelt, dass wir aus der Pandemiefalle herauskommen, wenn wir nicht langsam anfangen, global zu denken.

Allerdings haben die Forschenden von Moderna schon vor Längerem nachgewiesen, dass die halbe Dosis von 50 Mikrogramm völlig für eine gute Immunantwort ausreicht. Solche Dosisoptimierungen werden in normalen Zulassungsprozessen routinemäßig durchlaufen und die Zulassung erfolgt dann für die Dosis mit dem besten Verhältnis zwischen Nutzen, Risiken und Kosten.

Dafür war aber keine Zeit; die Zulassungen von Moderna und Biontech/Pfizer waren Turbo-Verfahren. Menschenleben mussten gerettet werden, da kann man nicht lange herumoptimieren.

Aber weshalb kann man dann nicht genauso schnell die Zulassung auf niedrigere Dosen erweitern und mit jedem Glasfläschchen viermal so viele Leben schützen? Ich fürchte, der beschämende Grund ist, weil diejenigen, die es schützen könnte, keine entsprechende Lobby haben.

