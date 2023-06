Kommentar: Reddit hat sich verkalkuliert, die Macht liegt bei den Nerds

Reddit verlangt Geld für den Zugang zu seiner API. Das klingt zunächst nicht nach einem Aufreger, der zu einem der größten Web-Proteste der jüngeren Vergangenheit führen muss. Doch genau das hat die Ankündigung ausgelöst. Schuld daran ist die Kommunikation des Unternehmens – und, dass es sich mit den Falschen angelegt hat, den Powerusern. Offenbar hat Reddit die Mechanismen seiner Plattform falsch eingeschätzt. Jetzt ist klar: Die Macht liegt trotz inzwischen extrem gestiegener Nutzerzahlen immer noch bei den wenigen Powerusern, den Nerds – und dort wird sie auch bleiben.

Ein Kommentar von Jonas Volkert (Bild: Moritz Förster ) Jonas Volkert ist Redakteur bei iX und schreibt auch für heise online. Er betreut hauptsächlich die Bereiche Karriere, E-Health und E-Government.

Nerd-Schwund einkalkuliert …

Dass es einen gewissen Widerstand gegen die API-Preise geben würde, damit hatte der Betreiber sicher gerechnet. Vermutlich war es sogar Teil des Kalküls: Diejenigen, die schon seit vielen Jahren auf Reddit sind und damit indirekt geholfen haben, die Plattform aus der Nerd-Nische in die Riege der großen Netzwerke zu hieven, machen nur noch einen kleinen Teil der Community aus. Viel größer ist inzwischen die Gruppe der Alltagsnutzer ohne technischen Hintergrund. Wirtschaftlich wird die Plattform heute von der für Werbetreibende attraktiven breiten Masse ihrer Nutzerbasis getragen. Und die interessiert sich in der Regel herzlich wenig für API-Preise – wenn sie überhaupt weiß, wofür eine solche Programmierschnittstelle gut ist.

Auf die verschwindend kleine Gruppe der Nerds, so dürfte die interne Rechnung gewesen sein, könne man da getrost verzichten. Es gibt keine offiziellen Zahlen darüber, wie viele Nutzer die Drittanwendungen nutzen, die Reddit mit den nun angekündigten kurzfristigen API-Preiserhöhungen offenbar – mit Erfolg – vom Markt zu fegen versucht. Offenbar sind es aber wenig genug, dass ihr Verschwinden für das Netzwerk finanziell nicht ins Gewicht fällt.

… und sich dabei verrechnet

Wo hat sich Reddit aber verrechnet? Warum treffen die Folgen seiner API-Preiserhöhung die Plattform nun offenbar deutlich härter als den Konkurrenten Twitter, der sich trotz diverser Skandale seit der Übernahme durch Elon Musk samt kurzzeitiger Massenflucht zu Mastodon nach wie vor hoher Aktivitätszahlen erfreut?

Die Antwort: Reddit hat offenbar die Macht der Nerds unterschätzt. Genau die sitzen bei Reddit an einem neuralgischen Punkt. Als ehrenamtliche Moderatoren der Subreddits halten sie die Plattform am Laufen. Ausgerechnet sie vor den Kopf zu stoßen, scheint ein unüberlegter Schachzug zu sein, der sich jetzt rächt – da hilft es auch nicht, dass viele Moderatoren selbst Tools verwenden, die auf die Reddit-APIs zugreifen. Auch wenn letztere, wie Reddit-CEO u/spez in seiner letzten Fragerunde verkündete, von den Preiserhöhungen nicht betroffen sein sollen. Für den eigenen Reddit-Konsum dürften viele Moderatoren dennoch bislang auf die Apps von Drittanbietern zurückgreifen. Schließlich erfreute sich die offizielle Reddit-App seit Jahren bei den wenigsten großer Beliebtheit.

Neu gefundenes Community-Gefühl

Möglich, dass Reddit nicht mit so viel Koordination durch die Userbasis seiner Plattform gerechnet hat, wie sie der nun laufenden Protest verlangt. Auf Reddit findet jeder ein Forum, ein Subreddit, für sein spezielles Nischen-Hobby – von Teefans über Liebhaber obskurer Architektur bis hin zu Statistik-Aficionados finden alle ihr Plätzchen auf der Plattform. Innerhalb dieser Sub-Communities findet ein reger Austausch und eine teilweise enge Vernetzung statt. Zwischen den Communities herrschte bislang jedoch weitgehend Funkstille. Das hat sich jetzt schlagartig geändert. Möglicherweise hatte intern niemand damit gerechnet. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet die Plattform, die sich groß "Community Building" auf die Fahnen geschrieben hat, jetzt eben jenes das Genick zu brechen droht.

Zwei Fragen bleiben offen: Wie konnte sich Reddit derart verkalkulieren? Dass das Unternehmen den Kontakt zu seiner Userbasis derart verloren zu haben scheint, lässt vermuten, dass aus der 2005 als sympathisches Projekt gegründeten Plattform ein knallhart profitorientiertes Wirtschaftsunternehmen geworden ist. Die andere Frage: Was bringt der Protest? Wie nachhaltig seine Wirkung ist, bleibt abzuwarten. Gut möglich, dass das gesamte Netzwerk am Mittwoch wieder zum Status quo zurückkehrt und nur die Poweruser zu Alternativen im Fediverse abwandern. Denkbar ist aber auch, dass Reddit einige Mods nachhaltig vergrault hat. Und diese Freiwilligen braucht das Netzwerk. Festangestellte Mods zu bezahlen, dürfte die Gewinne durch hohe API-Preise schließlich schnell wieder auffressen. Dann hätte sich Reddit auch wirtschaftlich verkalkuliert.

(jvo)