Mangelwirtschaft: König Kunde wird zum Bettler

Also früher, poltert König Kunde, früher war alles besser! Da buhlten Verkäufer, Berater und Handwerker um meine Aufmerksamkeit. Mit Sonderangeboten und schönen Worten versuchten sie, mein Hoflieferant oder auch nur Bediensteter zu werden. Froh waren sie, wenn ich ihnen meine Gunst schenkte – zum Sonderpreis, versteht sich.

Nun betrachtet König Kunde seufzend seine marode Heizung. Der Blick wandert im einst schmucken Schloss herum. Wo er hinschaut, sieht er Unvollkommenheit: Die achso teure Wärme entfleucht durch den Schornstein, durch das in die Jahre gekommene Mauerwerk, und ja, auch durch die Fenster sieht er sein Geld entschwinden. Da müsste dringend was getan werden.

Frustriert erinnert er sich an den letzten Anruf beim Meister der Energiegilde. Einen Beratungstermin? Und das auch noch flott? Hinten anstellen in die lange Schlange, lautete die freche Antwort. Er, der König Kunde, war zum Bittsteller degradiert. Einen Kostenvoranschlag vom Heizungsbauer? Das Gelächter des Großmeisters hallt König Kunde immer noch in den Ohren. Termine gäbe es dieses Jahr keine mehr. Allenfalls gegen Zahlung von 300 Talern könnte man sich dazu herablassen, mal einen Blick in des Königs Schloss zu werfen. Arbeiten könne man aber frühestens im Herbst des Folgejahrs und bezahlt wird gefälligst jetzt, per Vorkasse.

Selbst bei den Herstellern von Heizungsanlagen, Fenstern und jeglichem Baumaterial gab es kein offenes Ohr für König Kunde. Die Liefer- und Wartezeiten betrügen mindestens ein halbes Jahr, musste er sich belehren lassen. Feste Preise? Gibts nicht! Es sei zu zahlen, was dereinst halt fällig werde.

Nun soll er sich also hinten anstellen, wie all die anderen ehemals gekrönten Häupter? Nein, unser König ist ein pfiffiges Kerlchen: Er macht sich jetzt erst einmal selber schlau, damit er dereinst, wenn bessere Zeiten kommen, genau weiß, was er wirklich braucht. Untätigkeit ist schließlich so gar nicht königlich.

(gs)