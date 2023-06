Passwort: Goodbye

Steigen Sie mit c't 14/2023 ins Programmieren ein! Wir stellen die Programmiersprachen Python, JavaScript und Java vor und zeigen, wie Sie frustfrei loslegen. c't klärt außerdem auf, wie Sie sich vor den neuen Tricks der Telefonbetrüger schützen. Bei der Fülle an Prozessoren auf dem Markt, kann man schon mal den Überblick verlieren. Unsere CPU-Experten vergleichen 50 Chips im großen CPU-Wegweiser 2023. In unserer FAQ beantworten wir häufige Fragen zu Passkeys, mit denen Sie sich ohne Passwort einloggen können. Das alles und noch viel mehr lesen Sie in c't 14/2023.