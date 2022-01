Podcast "Die Hupe": Altherrendiskussionen über eFuels und Wasserstoff

Zu Beginn dieser Folge geben wir den Zuhörern ein Forum und gehen ausführlich auf gesammelte Hörerfragen ein. Im Hauptteil widmen wir uns dann dem, was viele denken: Warum können wir nicht einfach Wasserstoff oder eFuels als Treibstoff verwenden? Die Ideen sind ja da und gut und (Spoiler!) sie werden ihren Platz in der Energiewende finden. Nur ist es mit dem "einfach" wie immer in unserer Welt der komplexen Probleme eben doch nicht so einfach.

Die Hupe Folge 34

Sie haben die Möglichkeit, gesprochene Kommentare per Whatsapp-Anrufbeantworter zu hinterlassen: +49 2694 3190211

