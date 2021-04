Podcast "Die Hupe": Überholt Android Automotive die Autoindustrie?

In eigener Sache sprechen wir kurz darüber, dass der Heise-Verlag diesen Podcast ab jetzt vermarktet, was für zunächst bedeutet, dass wir endlich einen ansehnlichen Player haben. Sebastian war verständlicherweite emotional höchst bewegt von seinem neuen Auto, einem Porsche Cayman S (981) in der Ausstattungskombination "ich fahre damit Nürburgring". Clemens hat eruiert, dass der Hype um Toyotas GR Yaris berechtigt ist – ein wunderbarer Wagen.

Im Hauptteil dann sprechen wir über Googles Vorstoß auf die Mittelkonsolen: Android Automotive – Potenzial, Probleme, Konkurrenten, Unterschied zu Android Auto auf dem Smartphone und ein Ausblick.

Die Hupe Folge 25

Sie haben die Möglichkeit, gesprochene Kommentare per Whatsapp-Anrufbeantworter zu hinterlassen: +49 2694 3190211

(cgl)