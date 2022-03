Podcast "Die Hupe": Atomkraft im Heizungskeller

Da Mobilität viel mit Energie zu tun hat, sprechen wir diesmal über den Paria der Energieerzeugung: die Atomkraft. Wem die Erneuerbaren schon zu teuer waren, wird sich ob der Kosten der Kernspaltung zur Stromerzeugung winden, und deshalb halten sich die Investitionen in diesem Bereich in einem überschaubaren Umfang, vor allem im Vergleich zu jenen bei den Erneuerbaren. Hinweis: Die Aufnahme erfolgte vor Putins Krieg gegen die Ukraine, sodass dieses Thema nicht vorkommt. An den vorgetragenen Argumenten ändert der Krieg nichts.

In der Einleitung spricht Sebastian über die Anschaffung einer gut abgehangenen Honda Fireblade als Rennstreckenfahrzeug und Clemens über relativistische Missverständnisse bei der Einfahrt in eine Garage mit 900.000.000 km/h.

Die Hupe Folge 37

