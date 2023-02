Podcast Die Hupe: Chinas Autoproduktion

Dieser Podcast gehört zu einer Serie, mit der heise/Autos auf den chinesischen Automarkt blickt. Dort laufen sich – teils kräftig unterstützt von der sogenannten Kommunistischen Partei – gerade chinesische Elektroautoproduzenten warm, um demnächst mit viel Schwung und einem bunten Strauß modernster Autos den heimischen und die internationalen Märkte aufzurollen. Das dürfte nicht ohne Folgen für die deutschen Autoproduzenten bleiben, deren größter weltweiter Einzelmarkt seit einigen Jahren China ist.

Das wird einerseits absehbar das Bild auf deutschen und europäischen Straßen verändern, aber auch Auswirkungen für die deutschen Produzenten und ihren Absatz in China, dem weltweit größten Einzelmarkt, haben.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Europäer über Qualität und technologisches Niveau chinesischer Autos lachten – vergleichbar mit Korea. Mittlerweile ist das Lachen über ganz Asien verstummt. Chinesische Autos drängen auf den internationalen Markt, viele über günstige Preise, einige wollen aber auch in das für deutsche Hersteller so wichtige Premium-Segment. Wir sprechen über die interessante Entwicklung des asiatischen Riesen und die Implikationen für unsere Autoindustrie. In der Einleitung geht es kurz um Sono Motors Finanzprobleme, die Vorbesteller lösen sollen, und Sebastian fuhr den Volvo C40 Recharge Pure Electric Single Motor.

Die Hupe Folge 46

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Sie haben die Möglichkeit, gesprochene Kommentare per Whatsapp-Anrufbeantworter zu hinterlassen: +49 2694 3190211

(cgl)