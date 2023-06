Podcast "Die Hupe": Elektrofahrzeuge beim Camping

Mit dem Elektroauto und Wohnwagen an den Strand, den Akku zur Stromversorgung nutzen oder gleich per elektrischem Campervan reisen? Wir unterhalten uns mit dem geschätzten E-Auto-Expertenkollegen Christoph M. Schwarzer über die Elektrifizierung des Campings. Christoph kann viel berichten über den VW ID.Buzz, sowohl Gutes als auch Schlechtes, den er ausführlich testete. Clemens resümiert die Gespannfahrt Kia-Knaus nach Middelburg.

Beide Erfahrungen zeigen: Wenn die Strecke wirklich lang wird, wie es beim Campen eben vorkommt, wird es elektrisch zäh. Sie zeigen aber auch: Wenn es darum geht, ein, zweimal im Jahr auch zu Campen, funktioniert die Technik gut genug. Beim Fahrverhalten zeitigt die Rückkehr des Heckantriebs in einen VW-Bus erhebliche Traktionsvorteile.

Die Hupe Folge 50

Abschweifen in die Zukunft

Man kommt nicht am Thema Camping vorbei, ohne die dortigen Realitäten sehen zu müssen: Die Fahrzeuge stehen fast immer, aber wenn sie bewegt werden, dann reißen die Leute richtige Riemen ab, vierstellige Kilometerzahlen mit zwei Fahrern sind völlig normal. Das geht zwar elektrisch irgendwie auch, aber eben mit deutlich langsameren Tagesschnitten. Obwohl uns also sowohl das Gespann als auch der ID.Buzz gefallen haben, schweifen wir etwas ab in die Zukunft: Was wäre ein guter Energieträger für den Fernverkehr?

Synthetische Treibstoffe stehen nur in geringen Mengen zur Verfügung, allerdings braucht es für den Camping-Sektor auch nicht viel, und die Leute würden angesichts des Freizeitgedankens eher höhere Spritpreise zahlen. Die Brennstoffzelle im Camper könnte sich an Wasserstoff-Infrastruktur des LKW-Verkehrs hängen, ist aber sehr teuer. Wasserstoff direkt verbrennen ist vergleichsweise einfach, aber eben auch ineffektiv. Diskutieren Sie mit! Was ist Ihrer Meinung nach die beste Lösung für die Zeit nach 2035, wenn für PKW und leichte NFZ wie den Ducato Verbrenner nur mit eFuels-Ausnahme erlaubt sein sollen?

(cgl)