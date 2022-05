Podcast "Die Hupe": PV-Anlagen und Kapitalrendite

Die Umweltaspekte der photovoltaischen Stromerzeugung sind hinreichend diskutiert, deshalb beleuchten wir für die Breite der Immobilienbesitzer die kapitalistische Frage: Was habe ich denn davon? Der Ökonom fasst die in monetäre Zahlen interpretierbaren Parameter unter dem Begriff "Kapitalrendite" zusammen, das ist das, was eine Investition an Plus bringt. Da die Einspeisevergütung bei aktuell nur bei rund 6,5 Cent/kWh liegt, während die Gestehungskosten aktuell eher bei mehr als 10 Cent/kWh über 20 Jahre liegen, findet sich so etwas derzeit im Eigenverbrauch.

Das bedeutet: große Verbraucher, die möglichst flexibel Leistung ziehen können, sind super. Konkret: Wärmepumpe und Elektroauto. Aus der Recherche fürs eigene Haus spricht Clemens zudem von der Mitverrührung von Akkus in Angeboten, um deren oft negative Kapitalrenditen zu verstecken und den eingebauten partiellen Inflationspuffer.

Im Vorspann schwärmt Sebastian wieder von seinem Porsche Cayman, mit dem er mit einem Zuhörer ein paar herrliche Runden Nordschleife fuhr. Die unendliche Liebesgeschichte, trotz aller Eigenheiten des Porschebesitzes. Clemens spricht kurz über den coolen E-Roller BMW CE 04, zu dem Sie hier zudem einen ausführlichen Test in Bild und Schrift finden.

Die Hupe Folge 40

(cgl)