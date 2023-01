Podcast "Die Hupe": Plutoniumpellets und Styropor – Energiesparen im Auto

Strom und Treibstoffe sind teuer, also lohnt sich ein Blick auf mögliche Reduktionen. Keine Sorge, wir lassen Banalitäten wie "die Bahn / das Fahrrad existiert" weg und obwohl sowohl Plutonium als auch Styropor funktionieren würden, kennzeichnen wir diese Tipps als das, was sie sind: blöde Witze.

In der Einleitung fuhr Sebastian mit dem Campervan tausende Kilometer durch den Süden Europas. Clemens las das Buch "Weltuntergang fällt aus", das ihm der Heise-Autos-Chefredakteur schickte. Nach dem Podcast nachgefragt: Autor Jan Hegenberg hat für den physikalisch unmöglich niedrigen Platzbedarf der Windkraft tatsächlich nur die Fundamente gerechnet, also nur die versiegelten Flächen. Er habe das getan, um den Eindruck zu vermeiden, die Fläche für Windkraft sei komplett belegt, während man unter einem Windrad mit den energetisch nötigen Abständen natürlich noch Wald oder Feld haben kann. Er will die Passage in kommenden Auflagen ändern.

Die Hupe Folge 44

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Sie haben die Möglichkeit, gesprochene Kommentare per Whatsapp-Anrufbeantworter zu hinterlassen: +49 2694 3190211

(cgl)