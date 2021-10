Podcast "Die Hupe": Reale Autokosten und Autoabos

Wir lieben unsere Autos und rechnen uns ihre Kosten daher gerne schöner, als sie sind. Wertverlust? "Das ist ja kein echtes Geld!". Wir schlüsseln deshalb nun einmal reelle Fahrzeugkosten im Detail auf und ziehen zum Vergleich ein paar Monate Auto-Abo eines Renault Clio heran. Wir sprechen außerdem über die vermeintlich geringeren Wartungskosten bei E-Autos und was wir von der Idee halten, ein E-Auto einfach gar nicht zu warten.

In der Einleitung verhungert Sebastian an einer Steigung in einem Kia Sorento PHEV und Clemens lässt sich von einem netten alten Herren namens Stig Blomqvist in einem Oldtimer namens Audi quattro Rallye Sport S1 den Col de Turini zeigen.

Die Hupe Folge 32

Sie haben die Möglichkeit, gesprochene Kommentare per Whatsapp-Anrufbeantworter zu hinterlassen: +49 2694 3190211

