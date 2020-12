Podcast: Griff-ins-Klo-Fahrzeuge

Was haben Mazda RX-8, Audi A2 und BMW C1 gemeinsam? Sie waren allesamt äußerst interessante und spannende Fahrzeuge mit dem ökonomisch gravierenden Nachteil, dass sie niemand haben wollte. Wir haben tief in Erinnerungen gewühlt und die aus unserer Sicht schlimmsten Flops auf zwei und vier Rädern herausgesucht, die zwar irgendwie cool, dennoch keine Verkaufsschlager waren. Waren sie ihrer Zeit voraus oder gab es nie eine Zielgruppe für das Modell? All dem gehen wir auf den Grund und haben zahlreiche Modelle zur Diskussion mitgebracht.

Die Hupe Folge 22

Sie haben die Möglichkeit, gesprochene Kommentare per Whatsapp-Anrufbeantworter zu hinterlassen: +49 2694 3190211

Bild 1 von 4 Griffe ins Klo (4 Bilder) Designer-Sonderaktionen zeugen immer von der Verzweiflung der Verkaufsabteilung. Hier der BMW C1 "Bond Street", gestaltet von Louis Vuitton.

(Bild: BMW Motorrad)

