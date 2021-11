Podcast: Überkonsum, schlechte Motormappings und unsere Traumfahrzeuge

Passend zu der Folge mit den Flops, die ja doch auch viel Liebe von uns erfahren haben, schwärmen wir heute über das, was unsere Wunschliste an zwei- und vierrädrigen Fahrzeugen hergibt. Dabei reden wir unter anderem über zweirädrige Exoten, vierrädrige Briten und mittelmotorische Schwaben. Sebastian spricht zudem im ersten Teil das unterbeachtete Thema konstantfahrtruckelnder Kias und einen bescheuert schaltenden Nissan Juke an. Clemens rantet kurz über Überkonsum, um sich gleich danach viele schöne schnelle Fahrzeuge zu wünschen, von denen er keines braucht.

Die Hupe Folge 23

Sie haben die Möglichkeit, gesprochene Kommentare per Whatsapp-Anrufbeantworter zu hinterlassen: +49 2694 3190211

(cgl)