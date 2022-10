USB-Namen: Unfassbar! Sinnfrei! Bescheuert!

In der c't 22/2022 geben wir Ihnen Tipps und Tricks, wie Sie mit smarter Technik Stromschlucker entlarven. Außerdem haben wir die neue AMD-CPU Ryzen 7000 auf den Prüfstand gestellt. Ebenfalls im Test sind der günstige Mini-Barebone NUC11, Markdown-Editoren und neun Programme für besseren Kopfhörer-Sound. Wir zeigen, wie Sie Bildersammlungen in macOS verwalten und wie es derzeit um das Post-Quantum-Kryptografie-Auswahlverfahren steht. Das und noch viel mehr lesen Sie in der aktuellen c't.