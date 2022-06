Was war. Was wird. Von Schafen und dem Umgang mit der deutschen Vergangenheit.

Wie immer möchte die Wochenschau von Hal Faber den Blick für die Details schärfen: Die sonntägliche Wochenschau ist Kommentar, Ausblick und Analyse. Sie ist Rück- wie Vorschau zugleich.

Was war.

*** Aus christlich-abendländischer Sicht ist heute Pfingsten und so wird an die Aussendung des Heiligen Geistes an Gottes Schafe gedacht. Aus abendländisch-kakodoskopischer Sicht ist heute der Weltumweltag und einer mit einem runden Jubiläum der weltumspannenden Sorge um die Umwelt. Vor 50 Jahren fand die erste Welt-Umweltschutzkonferenz der UNO in Stockholm statt und selbst der "Spiegel", das Blatt der Optimisten und Karrieristen, schilderte die Zukunft in düsteren Tönen. "Versalzter Boden und hungernde Menschen, chemisch verseuchtes Getreide, Landflucht und überquellende städtische Slums...", der ganze Dreck der Ersten Welt nun auch in der Dritten, das war das Szenario, das die Delegierten in Stockholm beschäftigte. Inspiriert von der Konferenz und dem Bericht über "Die Grenzen des Wachstums" schrieb der Brite John Brunner den Necro-Fiction-Roman "Schafe blicken auf". In Brunners Werk gibt es Passagen, in denen er den United Nations Special Report zur zunehmenden Umweltverschmutzung in der Dritten Welt direkt zitiert. Vor 15 Jahren lobte William Gibson den Roman als das einzige Buch, das der Realität des Jahres 2007 gerecht wird. Der Titel des Buches geht auf John Miltons Gedicht "Lycidas" von 1637 zurück, in dem es heißt

The hungry sheep look up, and are not fed,

But swoln with wind, and the rank mist they draw,

Rot inwardly, and foul contagion spread

Die Schafe blicken auf, sind hungrig, nicht gefüttert,

Allein vom Wind gebläht, widerlichem Dunst, darin sie stöbern,

Im Leibe Moder, und ringsum Fäulnis schwillt

"Der Schockwellenreiter" von John Brunner: Jesus am Rechner – der erste Science-Fiction-Roman über einen Computerwurm.

*** Blicken die Schafe auf? Ist es vielleicht eine Beschreibung von heute? "Dicke Luft, verseuchte Meere, Menschen im Konsumwahn ohne innere Wertigkeit, eine ignorante Medienlandschaft, gierige Konzerne und ein machtversessener Präsident in den USA. Darum kreist die Handlung zumeist. Da herrscht die Hybris, dass es nicht so schlimm kommen kann, solange neue Filtertypen entwickelt werden und die stärkste Militärmacht für Gerechtigkeit in der Welt sorgt", heißt es in dieser journalistischen Buchbesprechung. Wer will, kann auch die Literaturwissenschaft befragen. Doch was soll die Düsternis, Hilfe sei nun eingeleitet! Schließlich ist es diese fantastische Digitalisierung, die uns alle vor der Dystopie retten kann, die Brunner damals zusammenstückelte. In einer Welt voller Bits und Bäume müssen sich nur die richtigen Dinge durchsetzen, heißt es beim Konzeptwerk Neue Ökonomie. So sagt der Konzeptwerker Nicolas Guenot im Interview mit dem hübschen Titel "Das beste wäre, aus dem Kapitalismus auszusteigen":

"Das Erste, was wir debattieren müssen, ist die Frage der Selbstbegrenzung. Also: Was wollen wir nicht machen, weil die ökologischen Kosten dafür zu hoch sind? Dann müssen wir aber darüber sprechen: Wem gehört eigentlich diese Infrastruktur? Und machen diese Akteure damit? Da sind wir ganz schnell bei der Datenökonomie. Denn auch der ökologische Preis des Datensammelns, des Tracking und des Ausspielens von Werbung ist hoch. Der dritte Punkt ist vermutlich der schwierigste: Wir müssen uns eine Idee von der Technik der Zukunft machen, ohne sie schon zu kennen."

*** Nun ist nicht nur Pfingsten, sondern auch der Juni angebrochen, der erste Monat mit der Ausweitung des öffentlichen Nahverkehrs für schlappe neun Euro. Angeblich sind erste Vorboten der Syltokalypse gesichtet worden, schweifende Banden, die die Strände der Insel in einen Punkrock-Ballermann verwandeln und bei 16 Grad im Schatten in die Mordsee springen. Noch angeblicher soll die Insel Ort einer Entscheidungsschlacht zwischen Antideutschen und Antiimperialisten werden. Dort, wo die Reichen und die Schönen vor gut 50 Jahren ihre nackten Oberkörper samt Kettchen präsentierten. Doch das war früher. Heute ist eine Darmspiegelung bei der Zielgruppe gefragter.

*** Auf Sylt lebte einst der Journalist und Historiker Joachim Fest, als er Hannah Arendt seine Fragen über Eichmann stellte, die schließlich im gemeinsam veröffentlichten Buch "Eichmann war von empörender Dummheit" zu lesen waren. Zu den dankenswerten Ereignissen dieser Woche zählt die Veröffentlichung eines Briefes, den Hannah Arendt 1965 an einen Spiegel-Redakteur schrieb. In dem Brief sprach sich Arendt dagegen aus, einen "Schlussstrich" unter die Verfolgung von NS-Verbrechen zu ziehen, gar die Verjährung der Untaten zuzulassen. Damals sprach sich der ehemalige Bundeskanzler Konrad Adenauer für eine Wiedereinführung der Todesstrafe in der Bundesrepublik Deutschland für Taximörder aus. "Aber gerade die Tatsache, die man immer so sehr für sie in Anspruch nimmt, nämlich dass sie sich weder vorher noch nachher etwas zuschulden haben kommen lassen, spricht dafür, auch sie dem Nazi-System voll zuzurechnen. Man soll doch nicht vergessen, dass all diese Mörder, die nur morden, wenn es erlaubt ist, noch nicht einmal das Risiko der Gesetzlosigkeit und der Strafe auf sich genommen haben. Weiß Gott, dass sie Spießbürger sind, spricht nicht für, sondern gegen sie. Verglichen mit diesen Gesellen ist jeder Taximörder, der immerhin den Kopf riskiert, eine Art von Gentleman." Wenn überhaupt ein Schlussstrich gezogen werden soll, dann unter die Frage der Ostgrenze, der Anerkennung der Oder-Neiße-Linie, schrieb Arendt und forderte ein energisches Vorgehen gegen Leute, die von einer Wiedergewinnung des Sudetenlandes faselten. Klare Worte zur richtigen Zeit.

*** Eine verengte Sicht auf die Verbrechen der NS-Zeit ist auch heute schädlich. In der Pfingstausgabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung spricht der Historiker Timothy Snyder hinter einer Zahlwand über eine ganz besondere Verengung: "Die Deutschen verdienen Anerkennung für ihren Umgang mit der Geschichte. Aber es gibt in Deutschland die Versuchung, in einem verengten Blick auf den Nationalsozialismus wenig mehr wahrzunehmen als nur Hitler und die Vernichtungslager." Für den US-Amerikaner gehört dazu der nationalsozialistische Blick auf die Menschen in der Ukraine als Untermenschen und die Bewertung der Ukraine als Landwirtschaft für die Ernährung Deutschlands. Auch in dieser historischen Verantwortung sollte man klar sagen, dass die Ukraine den Krieg "gewinnen" muss. Ist das Das Unsagbare? Hier wünscht man allen Fragestellern, dass sie nachhaken. Es gibt so viele Journalistenpreise für alle möglichen Sparten und Formen. Doch wo ist der Jeremy Paxman-Preis für konsequentes Nachfragen bei säuselnden Statements von Politikern?

Soso, die Zeit ist also vorbei, in der Deutschland sich die "Friedensordnung" seiner Welt vom Spielfeldrand aus anschauen konnte. Doch welches Spiel wird da gespielt? Handball, Fußball oder etwa Völkerball?

Was wird.

Noch besteht das Prinzip Hoffnung, dass Bundeskanzler Olaf Scholz zum Neustart der re:publica klare Worte findet, was das Gewinnen anbelangt. Das Motto der Konferenz ist etwas schräg, denn Winde aus wechselnden Richtungen mögen zwar am Ende der Bohemian Rhapsody angesagt sein, aber bei einem "Festival für die digitale Gesellschaft"? Man darf sich von der Veranstaltung überraschen lassen, die als Blogger-Lesung in einer Kalkscheune begann. Das gilt auch für die vagen Andeutungen, die Timothy Snyder im erwähnten Interview über die Bedeutung der deutschen Demokratie macht: "Amerika zum Beispiel ist zwar mächtiger als Deutschland, aber seine Demokratie ist schwächer. Wir haben gerade erst einen versuchten Putsch gehabt, und vielleicht kommt bald der nächste. Die Deutschen sollten nicht überrascht sein, wenn bald ganz neue Aufgaben auf sie zukommen. (...) Die EU ist ohne das demokratische Deutschland undenkbar. Für Berlin heißt das: Die Zeit ist vorbei, in der man sich die Welt vom Spielfeldrand aus anschauen konnte." Doch welches Spiel wird da gespielt? Handball, Fußball oder etwa Völkerball?

