c't 10/2023 - Der Blick ins Heft mit Windows-Support und KI-Suche

Moin aus Hannover,

Ein PC muss ungewöhnlich hohe Anforderungen erfüllen, damit Windows 11 darauf installiert werden darf. Das bedeutet: Wenn im übernächsten Jahr der Support für Windows 10 ausläuft, werden sich sehr viele einen neuen Rechner kaufen müssen, wenn sie bei Windows bleiben wollen. Schon jetzt wirkt sich das drastisch auf den Gebrauchtmarkt für Hardware aus.

In der aktuellen c't analysieren meine Kollegen, warum Microsoft so strenge Hardware-Anforderungen für Windows 11 stellt: Zum Teil wirkt es wie reine Willkür. Außerdem geben wir Tipps, an welchen Stellen man die Einschränkungen umgehen kann. Und wir haben Microsoft gefragt, warum die Regeln so streng sind, und ob sich noch etwas daran ändern könnte bis 2025.

Meine persönlichen Highlights in dieser Ausgabe

In unserem Test treten vier Boards mit B760 und Z790 gegeneinander an. Sie schlucken im Leerlauf unnötig viel Strom, aber: Das lässt sich mit wenigen Handgriffen beheben.

HP hat mit dem Smart Tank 5105 einen der preisgünstigsten Tintendrucker-Scanner-Kombis im Programm, der dank nachfüllbaren Tanks auch zu extrem geringen Tintenkosten druckt. Die Kröten, die man dafür schlucken muss, sind allerdings dick.

Prepaidkarten bieten günstige Internetzugänge, Telefonate und SMS fürs Handy ohne lange Vertragsbindung. Sie sind ideal für Gelegenheitsnutzer, Kinder und Jugendliche oder Touristen, die Deutschland besuchen. Dauernutzer sollten die Konditionen allerdings gelegentlich prüfen.

KI-Suchmaschinen versprechen das aktuelle Weltwissen auf Knopfdruck. Sie beantworten Fragen und verweisen direkt auf ihre genutzten Quellen. Das könnte das gesamte Internet auf den Kopf stellen und die Dominanz von Google brechen. Doch die KIs kämpfen mit großen Problemen.

Es gibt jede Menge stinknormale Smartphones – und eine Handvoll Exoten, die Abwechslung in den Markt bringen, etwa ein Doppeldisplay oder ein winziges Gehäuse. Im Test mussten sie ihre speziellen Qualitäten ebenso unter Beweis stellen wie ihre Alltagstauglichkeit.

Noch schnell vor dem Feierabend die Festplatte des Linux-Rechners aufgeräumt – und schon hat man die falsche Datei mit der Arbeit des ganzen Tags gelöscht. Wenn Sie schnell und besonnen reagieren, stehen beim Dateisystem Ext4 die Chancen gut, Ihre Daten wiederzubekommen.

Nach dem ersten Erpressungstrojaner Ende der 80er Jahre blieb es fünfzehn Jahre lang ruhig. 2004 allerdings begann mit GPCode ein Wettlauf, an dessen Ende eine quasi unknackbare Ransomware stand.

Sudokus bekommen Sie nicht nur aus bunten Heftchen und werbeverseuchten Apps. Mit unserem Generator erstellen Sie im Handumdrehen eigene Zahlenrätsel. Ganz nebenbei lernen Sie, wie man ein solches Programm in Python realisiert.

Mini-PCs erledigen alltägliche Büroaufgaben mit links, sind dabei leise und sparsam. Auf dem Schreibtisch fressen sie kaum Stellplatz oder verschwinden bei Bedarf sogar hinterm Monitor. Wir testen sechs solche Kompaktrechner zu Preisen von 370 bis gut 1500 Euro.

Immer in c’t:

Hier c’t lesen

Blick ins Heft als Newsletter

Bestellen Sie unsere Heftvorschau als Newsletter und erhalten Sie alle 2 Wochen einen Überblick über die aktuelle c't per Mail:

(acb)