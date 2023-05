c't 11/2023 - Der Blick ins Heft mit E-Bikes und Angriffen auf 2FA

Moin aus Hannover,

es ist Frühling und langsam gehen einem die Ausreden aus, das Fahrrad im Schuppen stehenzulassen. Oder wäre es eh an der Zeit, sich mal ein neues zu besorgen? In der aktuellen c't testen wir die aktuelle E-Bike-Generation. Unter anderem sind das Rose Sneak Plus und das VanMoof S5 dabei, und das Ampler Axel, bei dem man kaum noch sieht, dass es mit einem Akku läuft. Alle sind für den Stadtverkehr und fürs Pendeln zur Arbeit gedacht, manch eines eignet sich außerdem für längere Ausflüge.

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) gilt als verlässlicher Schutz gegen Hacker, die gezielt auf Suche nach attraktiven Online-Konten sind. Doch inzwischen gibt es verschiedene Angriffsstrategien, um die Sicherung auszuhebeln. Wir geben Tipps, wie man sich davor schützt und haben einen 2FA-Angriff Schritt für Schritt selbst durchgespielt.

Meine persönlichen Highlights in dieser Ausgabe

Hunderte Hersteller, Tausende Geräte – aber ein Ökosystem und reibungslose Zusammenarbeit. Das verspricht das KNX-Universum anspruchsvollen Hausvernetzern. Wir schildern, wie das Protokoll funktioniert, wie Sie auch ohne Neubau an eine KNX-Anlage kommen und wie es um das Zusammenspiel unterschiedlichster Produkte praktisch bestellt ist.

Bei Hobbyastronomen endet der erste Gehversuch mit einem günstigen Teleskop oft mit Frust. Um den zu verhindern, steuert das eQuinox 2 von Unistellar über eine App sichtbare Himmelskörper auf Tastendruck an und fotografiert sie. Wie gut das funktioniert und was die Optik leistet, verrät der Test.

Mit der richtigen Software zum Bestseller? Spezielle Schreibprogramme versprechen, Autoren bei größeren Textprojekten perfekt zu unterstützen – weit mehr, als Word & Co das tun. Fünf davon haben wir uns näher angesehen.

Um Musik zu produzieren, braucht man einen Rechner, der viele Stunden auf Hochtouren arbeitet, ohne die Ruhe im Studio durch Lüftergeräusche zu stören. Wir haben ein optimales Windows-System zusammengestellt, das große Arrangements fast lautlos wuppt und gerade mal die Hälfte eines Mac Studio M1 Max kostet.

Anscheinend entwickelt jeder Chiphersteller, der etwas auf sich hält, hauseigene KI-Beschleuniger. Die Folge ist eine verwirrende Vielfalt von KI-Chips. Wir erläutern, wie sie arbeiten und weshalb es so viele verschiedene gibt.

Muss ein Privatmann, der Kryptowährungen verkauft oder tauscht, Gewinne versteuern? Ja, sagt der Bundesfinanzhof in einem Grundsatzurteil und beendet damit einen heftigen Meinungsstreit. Auch Privatanleger könnten demnächst Post von ihrem Finanzamt bekommen.

Sprach-KI kann coden. Aber programmiert sie gut genug für Software, die mehr ist als „Hallo Welt“? Wir haben uns für einen Patch an einem c’t-Projekt von ChatGPT helfen lassen – mit überraschendem Ergebnis.

Für einen Billig-PC oder zum Aufrüsten sind SATA-SSDs weiterhin attraktiv und günstig wie nie: 50 Euro für 1 TByte. Wir testen auch, wie viel langsamer die noch billigeren 512-GByte-SSDs sind.

Immer in c’t:

