c't 15/2023 - Der Blick ins Heft mit KI in Arbeitswelt und Gesellschaft

Moin aus Hannover,

stellen Sie sich vor, diesen Newsletter schreibt meine KI. Und Ihre KI – nennen wir sie KiKi - liest ihn sich durch, und außerdem alle weiteren Newsletter und Mails, die Sie an diesem Morgen von anderen KI-Anwendungen bekommen haben. Zum Frühstück fasst KiKi alles im Stil einer kurzweiligen Radiosendung kompakt zusammen, dazu noch ein kleiner persönlicher Newsüberblick, vielleicht noch ein paar aufmunternde Scherze – wenn Ihnen so etwas gefällt.

Währenddessen hat KiKi bereits die KI Ihres Lieblingsrestaurants für eine Reservierung am Abend kontaktiert und Ihre Freunde per Mail an deren KIs eingeladen. Alle Anfragen aus dem Büro hat sie bereits für Sie beantwortet, und auch der Workshop, den Sie heute halten, ist bereits inklusive Präsentationsfolien vorbereitet. Besser noch: Da der Workshop virtuell stattfindet, müssen Sie gar nicht erst dabei sein. KiKi generiert nachher Ihren Auftritt komplett. Zu sehen wird eine Kopie von Ihnen sein, die nicht nur so aussieht und redet wie Sie, sondern auch mit Ihrem Know-how live Fragen beantworten kann.

Klingt prima. Aber haben wir beide in dem Szenario eigentlich überhaupt noch einen Job?

KI-Anwendungen wie ChatGPT und Midjourney haben ein enormes disruptives Potenzial und werden viele Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft verändern. In der aktuellen c't analysieren meine Kollegen, welche Auswirkungen das konkret auf Unternehmen, Arbeitsplätze und das Miteinander hat. Und sie erklären, wie die EU generative KI regulieren möchte:

Meine persönlichen Highlights in dieser Ausgabe

Wissen Sie, dass für Windows Herunterfahren und „Herunterfahren“ zweierlei ist? Was „Fast Boot“ und „Schnellstart“ unterscheidet? Was es mit „Hybrid Standby“, „Modern Standby“ und „Connected Standby“ auf sich hat? Und welche Nebenwirkungen das alles jeweils hat? Und welche Nebenwirkungen das alles jeweils hat? Wir dröseln das mal auf.

Seit Monaten droht Netflix damit, nun wird es Realität: Der Streamingdienst will gegen Nutzer vorgehen, die ihr Konto mit anderen Personen außerhalb des Haushalts teilen. In Lateinamerika, Kanada und Südeuropa macht Netflix das bereits seit einiger Zeit, jetzt trifft es auch Deutschland und Österreich.

Im ROG-Monitor Asus Swift PG42UQ sorgt ein flinkes OLED für scharfe Spielegrafiken. Das Smart-TV LG OLED42C27LA nutzt ein gleich großes OLED-Panel und kostet kaum mehr als die Hälfte. Wir haben die Bildqualität und Ausstattung der beiden Geräte gegeneinander abgewogen.

Immer kürzere Produktzyklen, verschrotten statt instand setzen: Dagegen will die Europäische Kommission mit einem Richtlinienvorschlag ein Signal senden. Aber liefert das viel beschworene „Recht auf Reparatur“ tatsächlich Grund zur Hoffnung auf langlebige Produkte statt Wegwerftechnik?

Wie teuer muss ein Smartphone sein? Dass es helle OLED-Bildschirme und tolle Kameras in der 500-Euro-Klasse gibt, zeigen Google Pixel 7a, Samsung Galaxy A54 und Xiaomi Poco F5 Pro. Hier und da fehlt aber doch etwas zur High-End-Konkurrenz.

Der Kryptowährungsmixer Tornado Cash wurde von einem Hacker übernommen und dann wieder an die Community zurückgegeben. Der Fall ist technisch interessant und ein gutes Beispiel für Aufbau, Organisation und Probleme von Projekten in der Kryptoszene.

Anstatt ein weiteres Headset für virtuelle Welten zu entwickeln, steckt Apple in seine digitale Brille einen neuartigen Mac mitsamt Gestensteuerung und 3D-Super-Minimonitor und nennt sie das erste Gerät für „räumliches Computing“. Die einen sehen darin einen Hochleistungsnotnagel, die anderen eine faszinierende Plattform, die die Computerwelt umkrempeln wird.

