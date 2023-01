c't 3/2023 - Der Blick ins Heft mit Streaming & digitaler Brieftasche

Moin aus Hannover,

Netflix, Amazon, Disney, Apple, Paramount - haben Sie auch schon den Überblick verloren? Filmstudios, Hardware-Hersteller, Medienkonzerne kochen alle ihr eigenes Süppchen und wollen mit selbst produziertem oder lizenziertem Content nur auf der eigenen Plattform Geld verdienen. Vielfalt schön und gut, doch als Nutzer bleibt man auf der Strecke: Will man sich aus dem Angebot die passenden Serien und Filme herauspicken, hat man schnell drei oder vier Monatsabos an der Backe.

In der aktuellen c't zeigt mein Kollege Nico Jurran, bei welchen Videostreaming-Plattformen sich das Angebot wirklich lohnt. Er hat sich nicht nur angeschaut, wo es gute Filme gibt, sondern auch Bild- und Tonqualität sowie Funktionsumfang geprüft und die Preismodelle durchgerechnet.

Übrigens: Wenn Sie wissen wollen, welcher Dienst Ihre Lieblingsserie gerade anbietet, schauen Sie am besten bei werstreamt.es nach.

Meine persönlichen Highlights in dieser Ausgabe

Wir haben NAS- und Server-Festplatten mit 18 TByte im Test und zeigen, warum teuer nicht gleich besser sein muss. > zum Test (S. 88)

Die elektronische Krankschreibung läuft holprig an: Was eigentlich die Zettelwirtschaft im Gesundheitswesen beenden sollte, funktioniert zum Startpunkt am 1. Januar nur eingeschränkt. > zum Artikel (S. 34)

Photonen statt Elektronen: Optische Prozessoren versprechen enorm hohe Taktfrequenzen bei minimalem Energiebedarf. Sie sollen übernehmen, wo herkömmliche Halbleitertechnik an Grenzen stößt. > zum Artikel (S. 134)

Was vor fünf Jahren bei Smartphones als groß galt, ist heute fast schon klein. Wir haben sieben kompakte Oberklasse-Smartphones getestet. > zum Test (S. 92)

Cyberkriminelle arbeiten mit immer raffinierteren und kreativen Tricks. Mit vermeintlichen Testkonten bei Banken bringen sie Arbeitssuchende auf Jobportalen dazu, für sie Geld zu waschen. > zum Artikel (S. 126)

Macs mit macOS Ventura können die Außenkamera eines iPhones als externe Extrakamera nutzen. > zum Artikel (S. 126)

Karten auf dem Smartphone zu hinterlegen bringt viele Vorteile mit sich: Man hat sie immer dabei, ein Backup davon und ein leichtes Portemonnaie. > zum Artikel (S. 18)

Hybriduhren setzen trotz ihrer smarten Funktionen auf einen analogen Uhrzeiger. Wir zeigen, was die verschiedenen Modelle können und was nicht. > zum Test (S. 104)

Immer in c’t:

(acb)