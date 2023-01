c't 4/2023 - Der Blick ins Heft mit Datenverschlüsselung und Photovoltaik

Moin aus Hannover,

haben Sie schon mal einen USB-Stick verloren oder die Tasche mit dem Notebook in der Bahn vergessen? Das ist im besten Fall ärgerlich und teuer, im schlimmsten gelangen sensible Daten von Ihnen oder Ihrem Arbeitgeber in die falschen Hände. Damit solche Fälle keine dramatischen Folgen haben, sollten Sie grundsätzlich alle Daten verschlüsseln auf mobilen Geräten und Speichern.

Inzwischen hat Microsoft in allen Windows-Versionen eine optionale Geräteverschlüsselung eingebaut. Wie Sie die optimal nutzen und in welchen Fällen plattformunabhängige Werkzeuge wie VeraCrypt sinnvoll sind, lesen Sie in der aktuellen c't. Außerdem haben wir externe USB-Speicher mit integrierter Hardware-Verschlüsselung getestet.

Doch Vorsicht: Wenn Ihnen der Wiederherstellungsschlüssel abhandenkommt, gelangen Sie auch selbst nicht mehr an die Daten, wenn mal ein Windows-Update komplett schiefgeht. Ich spreche aus Erfahrung.

Photovoltaik

Wenn Sie selbst Strom erzeugen wollen, ist jetzt zum Jahresstart ein guter Zeitpunkt, mit der Planung eines Balkonkraftwerks oder einer Photovoltaikanlage auf dem Dach zu beginnen. Doch Installateure sind oft auf Monate ausgebucht. Mit dem Praxisleitfaden in c't 4/2023 legen Sie selbst Hand an und errichten Ihr eigenes Sonnenkraftwerk:

Meine persönlichen Highlights in dieser Ausgabe

Wir haben nachgeforscht, was bei den Behörden in deutschen Städten online erledigt werden kann und was nicht. Dabei sind wir auch auf Vorreiter wie Nürnberg gestoßen. > zum Artikel (S. 116)

Gängige Computerarchitekturen stoßen zunehmend an physikalische Grenzen. Auf der Suche nach neuartigen Konzepten orientieren sich Computerwissenschaftler deshalb am menschlichen Gehirn. > zum Artikel (S. 136)

Microsoft möchte seine Suchmaschine Bing mit ChatGPT vereinen. Eine Revolution der Internetsuchmaschinen? > zum Artikel (S. 12)

Leah Oswald hat die Mastodon-Instanz chaos.social mit aufgebaut. Im Gespräch mit uns berichtet sie über ihre Erfahrungen.> zum Interview (S. 146)

Schränke und Festplatten voller Filme? Verwaltungsprogramme für Filme bringen Ordnung in die bunte Sammlung: Im Test beweisen fünf Programme, wie gut das klappt. > zum Test (S. 106)

Wer einen übergroßen Monitor unter Linux nutzen will, stößt mit den Voreinstellungen von Gnome schnell an Grenzen. Wir zeigen, welche Einstellungen und Erweiterungen auch Pixelmonster optimal bespielen. > zum Artikel (S. 166)

AMD bietet seit Anfang Januar Zen-4-CPUs mit moderaten 65 Watt Thermal Design Power an, die sich leichter kühlen lassen als die kräftigeren Ryzen 7000X. Wir haben die Performance getestet..> zum Artikel (S. 84)

Immer in c’t:

(acb)