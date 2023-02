c't 5/2023 - Der Blick ins Heft mit Hacking-Gadgets und In-Ears

Moin aus Hannover,

um Ihr WLAN anzugreifen oder Ihren PC per USB zu kapern, brauchen Hacker heutzutage keine teure Spezialausrüstung mehr. Profis arbeiten mit Hacking-Gadgets, die für wenige hundert Euro, teilweise sogar schon ab 20 Euro zu haben sind.

Key Croc für 111 Euro zum Beispiel steckt man zwischen Tastatur und PC: Schon sendet er alle Eingaben per WLAN an den Angreifer - im Minigehäuse steckt ein vollwertiger ARM-Computer. Der Bash Bunny Mark II saugt in Windeseile Daten vom Rechner, der NEDSR SMArt v5 hört Funkfrequenzen von 100 kHz bis 1,75 GHz ab und analysiert die Daten. Über diese und ein Dutzend weitere Gadgets berichten wir in c't 5/2023.

Die Mini-Werkzeuge sind hochgefährlich, aber auch äußerst interessant für Security-Experten, Admins und IT-Interessierte. Denn mit ihnen spürt man Sicherheitslücken auf und lernt die typischen Angriffsvektoren von Ganoven besser kennen:

Meine persönlichen Highlights in dieser Ausgabe

Während die großen Tech-Giganten weltweit rund 45.000 Stellen abbauen, wittern deutsche Unternehmen ihre Chance, IT-Spezialisten anzuwerben. Doch die Politik macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. > zum Artikel (S. 14)

Eigentlich sollen VPN-Dienste die Privatsphäre vor allem vor den großen Tech-Giganten schützen. Nun bringt ausgerechnet Google mit One VPN selbst einen solchen Dienst auf den Markt - und der ist auch noch vorbildlich umgesetzt. > zum Test (S. 82)

Weltpremiere: Der VisionFive 2 aus China ist der erste bezahlbare Raspberry-Pi-Konkurrent mit RISC-V-Prozessor. > zum Artikel (S. 74)

Von Hausaufgaben über Diplomarbeiten bis hin zu kompletter Software: Es gibt kaum etwas, was die Sprach-KI ChatGPT nicht zu schreiben können scheint. > zum Schwerpunkt (S. 56)

Lithium-Ionen-Akkus aus E-Autos lassen sich gewinnbringend recyclen, für den Massenmarkt müssen die Verfahren aber noch effizienter und umweltfreundlicher werden. Wir haben ein junges Unternehmen aus Niedersachsen besucht, das sich das zum Ziel gesetzt hat. > zum Test (S. 144)

Auf Laufwerk C: gibt es Ordner, die aussehen wie Verknüpfungen, sich aber anders verhalten: Sie sind nicht immer zu sehen, selbst Administratoren wird der Zugriff verweigert und bei falscher Konfiguration können sie Software in Endlosschleifen schicken. Was soll das und wie lässt sich das bei Bedarf reparieren? > zum Artikel (S. 166)

Die besten True-Wireless-In-Ears versprechen tollen Klang, mächtige aktive Rauschunterdrückung und kabellose Freiheit. Wir haben 10 hochwertige kabellose Kopfhörer getestet. > zum Test (S. 94)

