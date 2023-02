c't 6/2023 - Der Blick ins Heft mit Raspi-Alternativen

Moin aus Hannover,

der Raspberry Pi ist ein hervorragender Ausgangspunkt für Hardware-Basteleien. Doch allzu oft steckt er in Projekten, für die es eigentlich bessere und günstigere Alternativen gibt. Für ein selbstgebautes NAS eignet sich zum Beispiel ein Odroid H3 viel besser, und für einen Heimserver ein günstiger Thin Client oder ein ausrangierter Minirechner. Mit einem ESP32 verteilt man Kameras und Sensoren in der Wohnung und spart gegenüber dem Raspi Platz und Geld. Dazu kommt: Solche Alternativen sind aktuell viel leichter zu bekommen als die meisten Raspi-Modelle.

In der c't stellen wir die wichtigsten Mikrocontroller, x86-Minicomputer und Rockchip-Boards vor und präsentieren vier Bastelprojekte, die ganz ohne Raspi auskommen:

Meine persönlichen Highlights in dieser Ausgabe

Windows 10 und 11 verlangen während der Installation nach einem passenden Schlüssel, den sie anschließend tief im System verstecken. Das Skript c't-KeyFinder liest die Schlüssel aus all Ihren Installationen aus, sei es zwecks Neuinstallation, Backup, Inventur oder einfach nur, weil es Microsoft ärgert. > zum Schwerpunkt (S. 68)

Unser PC-Bauvorschlag Ryzen-Mini mit Sechskern-Prozessor erfüllt alle Office-Aufgaben, ist leise, sparsam und nimmt obendrein nur wenig Platz ein. > zum Artikel (S. 150)

Seit 2021 haben Kunden das Recht auf Minderung des Monatspreises, wenn der Internetanschluss zu lahm ist. Wir zeigen, wie Sie das rechtssicher feststellen und sich gegenüber Ihrem Anbieter dagegen wehren können. > zum Artikel (S. 172)

Mit der virtuellen Maschine "Necromancer" erweitern Sie spielerisch Ihre Hacking-Fähigkeiten. > zum Artikel (S. 144)

Per künstlicher Intelligenz auf Knopfdruck einen neuen Song komponieren? Wir testen vier kommerzielle Musikautomaten mit KI. > zum Test (S. 118)

Getreu dem Motto „Der beste Taschenrechner ist der, den man gerade griffbereit hat“ zeigt dieser Artikel, wie Sie unter Windows, Linux und macOS etwas ausrechnen können, ohne einen physischen Taschenrechner zu bemühen. Die Möglichkeiten gehen weit über die eingebauter Rechner-Apps hinaus. > zum Artikel (S. 132)

Wir haben sechs Gartenbau-Apps getestet, die beim Planen von Beeten mit Kräutern und Gemüse helfen. > zum Test (S. 112)

Nachfüllbare Multifunktionsdrucker drucken sehr günstig und in guter Qualität. Wir haben den Canon Maxify GX4050 und Epson EcoTank ET-5170 im Test und zeigen, was sie können und was nicht. > zum Test (S. 102)

