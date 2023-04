c't 9/2023 - Der Blick ins Heft mit Mesh-WLAN, KI-Bildern und Smartwatches

Moin aus Hannover,

haben Sie schon mal so wie ich Ihren Router Stück für Stück durch die Wohnung geschoben? Ich wollte wenigstens ein bisschen WLAN auf dem Balkon, ohne dass im Schlafzimmer das Musikstreaming über die Wireless-Box abbricht – und bekam es nach langem Ausprobieren gerade so hin. Viele Häuser und Wohnungen sind allerdings so groß oder verwinkelt, dass man sich ohne Zusatzgeräte entscheiden muss, in welche Ecken der Router zuverlässig hinfunkt.

In solchen Fällen kommen Mesh-WLAN-Systeme ins Spiel. Ein Root-Node (Hauptknoten) verbindet sich mit den angeschlossenen Repeater-Nodes und versorgt alle Räume mit WLAN mit guter und stabiler Datenrate. Auch bei Nodes kommt es allerdings auf den richtigen Standort an, wie die Grafik "Abdeckungsfrage" aus unserem Schwerpunkt in c't 9/2023 zeigt.

Der KI-gestützte Video Assistant Referee trackt Spieler und Ball. (Bild: FIFA)

Meine persönlichen Highlights in dieser Ausgabe

AVM rüstet derzeit immer mehr Fritzbox-Modelle mit dem flotten und leicht konfigurierbaren WireGuard-VPN aus. Erstmals kann man so auch Open-Source-Router-OS OpenWrt komplikationslos mit FritzOS verbinden. > zum Test (S. 80)

Durch einen Fehler eines DNS-Servers sahen einige 1&1-Kunden statt heise.de eine Sperrseite für Urheberrechtsverletzungen. Die Seite war schnell wieder zugänglich, der Fall verdeutlicht dennoch die Gefahr solcher Eingriffe ins DNS. > zum Artikel (S. 29)

Der Neustart von WearOS für Smartwatches zeigt viele sinnvolle Neuerungen. Wir haben vier verschiedene Modelle im Test genauer unter die Lupe genommen. > zum Test (S. 102)

Sprachmodelle wie ChatGPT erklären die Welt, ohne sie zu verstehen. Aber ist semantisches Verständnis wirklich nötig? Oder wäre es für KI-Firmen sogar ein Hindernis auf dem Weg zum wirtschaftlichen Erfolg? > zum Artikel (S. 126)

Entscheidend für den Wiederverkaufswert gebrauchter E-Autos ist der Zustand der Akkus. Wir zeigen, wie man diesen einfach und unkompliziert ermittelt. > zum Artikel (S. 120)

Zurzeit scheint die Preisinflation nahezu überall zuzuschlagen. Eine Ausnahme sind die Breitbandanschlüsse im Festnetz. > zum Artikel (S. 108)

Es gibt zahlreiche Bilder-KIs im Internet, doch man hat bei Midjourney & Co. nur wenige Versuche frei, bevor man bezahlen muss. Mit Stable Diffusion kann die ganze Familie spielerisch den Umgang mit bilderzeugender künstlicher Intelligenz erlernen. > zum Artikel (S. 54)

Wir haben zwei Notebooks mit Low-End-Prozessoren von AMD und Intel getestet, die den kleinen Geldbeutel schonen sollen. > zum Test (S. 90)

Immer in c’t:

Hier c’t lesen

Blick ins Heft als Newsletter

Bestellen Sie unsere Heftvorschau als Newsletter und erhalten Sie alle 2 Wochen einen Überblick über die aktuelle c't per Mail:

(acb)