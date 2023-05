c't-Chefredakteur Torsten Beeck stellt sich vor: Alles bleibt anders

Ich darf mich an dieser Stelle kurz als neuer Chefredakteur der c’t vorstellen. Die c’t ist seit vielen Jahren die zentrale Quelle für unabhängigen und kritischen Technikjournalismus, der eine komplexe IT-Welt verständlich und zugänglich macht. Als Teenager habe ich das erste Mal das Gehäuse eines defekten PCs aufgeschraubt und musste ganz ohne Internetsuche und Video-Tutorials herausfinden, wie diese Kiste eigentlich funktioniert - da half nur die c’t. Ich habe auf diesem Wege irgendwie gelernt, wie man mit einem Nullmodem-Kabel ein Netzwerk unter MSDOS aufbaut, um Windows-Disketten auf ein Notebook ohne Diskettenlaufwerk zu kopieren, dessen PCMCIA-Treiber nur unter der 3.11er-Version des Microsoft-Betriebssystems funktionieren. Die Älteren erinnern sich.

Mit der nächsten Ausgabe feiern wir das 40-jährige Jubiläum der c’t (ab 13. Mai 2023 überall erhältlich). Ich bin stolz darauf, nun Teil dieses Teams zu sein, das seinen Lesern seit vier Jahrzehnten verlässliche Informationen, einzigartige Testqualität und fundierte Analysen bietet. Diese Tradition werden wir fortsetzen und weiterentwickeln, um die c’t auch in Zukunft zu einem unverzichtbaren Ratgeber für IT-Interessierte und -Experten zu machen.

Gleichzeitig stehen wir vor den Herausforderungen des Journalismus im digitalen Zeitalter: Wir erleben gerade in ungeheurer Geschwindigkeit, wie Sprachmodelle und maschinelles Lernen die Welt und auch unsere Arbeit verändern. Videos entstehen aus dem Nichts, AI-Fotos gewinnen Fotowettbewerbe und wir müssen noch genauer hinschauen, was "echt" ist und was nicht. Das verändert auch unsere Arbeit.

Umso mehr freue ich mich darauf, mit dieser außergewöhnlichen Redaktion diese Chancen zu ergreifen, aber auch kritisch zu hinterfragen, welchen Einfluss diese Technologien auf unser Leben und unsere Arbeitswelt haben. Und weil die digitale Welt sich so rasant entwickelt, werden wir uns verändern müssen und wenn Sie dazu mit mir im Dialog bleiben wollen, erreichen Sie mich per E-Mail unter tbe@ct.de und auf vielen Social-Media-Plattformen mit @torstenbeeck.

(tbe)