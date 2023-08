10-Jähriges: Die Berlin Expert Days melden sich zurück

Nach vier Jahren Pause, bedingt durch die Pandemie, melden sich die Veranstalter der Berlin Expert Days zurück. Am 28. und 29. September 2023 richten sie die BED-Con in der Urania Berlin aus. Interessierte können sich in 42 Talks zu Programmiersprachen, DevOps, Emerging Technologies, Erfahrungsberichten oder Social Responsibility informieren. Mit dabei sind neben bekannten Speakern wie Michael Plöd, Eberhard Wolff, Oliver Drotbohm, Henning Schwentner oder Cay Horstmann auch Nachwuchssprecherinnen und -sprecher. Ein Panel zu technischen und aktuellen Themen rundet die Veranstaltung ab.

Anzeige

10 Jahre BED-Con 2023

Die Veranstaltung existiert bereits seit 2011 und richtet sich vor allem an Java-Entwickler, bietet aber gleichzeitig ein breites Themenspektrum über die Programmiersprache hinaus an. Das Team hinter der Veranstaltung bezeichnet das Event selbst als "Klassentreffen der Berliner Entwickler-Community". In diesem Jahr soll die Konferenz zum zehnten Mal stattfinden. Tickets gibt es für 195 Euro (inkl. MwSt) und für Studierende für 125 Euro. Schnell sein lohnt sich: Die Veranstalter stellen mit dem Code K25-HEISE-Y9F eine begrenzte Anzahl an rabattierten Tickets zur Verfügung – Interessierte können somit 25 Euro pro Ticket sparen.

Das Programmteam hinter der BED-Con hat sich eine Neuerung ausgedacht: Zum ersten Mal finden die Teilnehmenden in jedem Zeitslot auch Talks auf Englisch. Die Konferenz-Webseite bietet weitere Informationen zum Programm.

(mdo)