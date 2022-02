10 Jahre Raspi: Die Raspberry-Pi-Story | c’t uplink 42.0

Diese Woche schauen wir in c’t uplink, was den Einplatinencomputer Raspberry Pi so erfolgreich macht. Spoiler-Alarm: Es ist weder die Leistung noch der Preis.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

10 Jahre Raspi: Die Raspberry-Pi-Story | c’t uplink 42.0